أخبار الفن اليوم.. نجل فضل شاكر يتحدث عن التهم الموجهة لوالده.. رنا سماحة تثير الجدل بعد نشرها صورة بفستان زفاف.. القاهرة السينمائي يطلق برنامج "كايرو برو-ميت"
شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة، وكانت كالتالي:
بعد تسليم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية، ماذا قال نجله محمد عن التهمة الموجهة لوالده؟ (فيديو)
تصدر النجم اللبناني فضل شاكر ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تسليم نفسه للسلطات اللبنانية.
في هذا السياق، انتشرت على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، تصريحات عديدة لـ محمد فضل شاكر وهو يتحدث عن قضية والده، حيث أكد أنه بريء من التهمة المنسوبة إليه.
رنا سماحة تثير الجدل بعد نشرها صورة بفستان زفاف
أثارت الفنانة الشابة رنا سماحة، الجدل بعدما نشرت عددا من الصور لها وهي بفستان الزفاف، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلا أنها حذفت تلك الصور بعد دقائق معدودة دون توضيح السبب في ذلك.
القاهرة السينمائي يطلق برنامج "كايرو برو-ميت"
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إطلاق برنامج جديد بعنوان «كايرو برو-ميت» كجزء من برامج سوق القاهرة السينمائي، وذلك في إطار فعاليات الصناعة المصاحبة لأنشطة «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الدورة السادسة والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل.
كنت بنام على الأرض واشتغلت مرشد سياحي، تامر فرج يكشف تفاصيل رحلته قبل الشهرة
كشف الفنان تامر فرج تفاصيل المراحل الصعبة التي مر بها قبل دخوله عالم التمثيل، موضحًا أن طريقه نحو الفن لم يكن مفروشًا بالورود، بل مليئًا بالتحديات والمغامرات التي شكّلت شخصيته وأكسبته خبرة كبيرة في الحياة.
بعد الانتهاء من تصويره، كل ما تريد معرفته عن فيلم دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز
انتهى الفنان كريم محمود عبد العزيز، اليوم، من تصوير فيلمه الجديد “طلقني”، وتشاركه فيه البطولة دينا الشربيني، ويأتي ذلك بعد نجاحهما سويا في فيلم الهنا اللي أنا فيه.
الفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويُتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشهد مشاركة عدد من النجوم، من بينهم: أحمد عناني، ياسمين رحمي، محمود فارس، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.
الشركة المنتجة لمسلسل كزبرة تدرس تأجيل العمل
تدرس الشركة المنتجة لمسلسل المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، تأجيل العمل وذلك بسبب كثرة اعتذارات الفنانين.
صابر يقرر الزواج مرة أخرى في الجزء السادس من مسلسل المداح
تشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل “المداح” الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال قيامه بالإقبال على الزواج مرة أخرى، مما يجعل الخلافات بينه وبين زوجته الأولى تشتعل.
