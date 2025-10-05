الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كنت بنام على الأرض واشتغلت مرشد سياحي، تامر فرج يكشف تفاصيل رحلته قبل الشهرة

تامر فرج
تامر فرج

كشف الفنان تامر فرج تفاصيل المراحل الصعبة التي مر بها قبل دخوله عالم التمثيل، موضحًا أن طريقه نحو الفن لم يكن مفروشًا بالورود، بل مليئًا بالتحديات والمغامرات التي شكّلت شخصيته وأكسبته خبرة كبيرة في الحياة.

https://youtu.be/dtQv6zNFf7Y

وتحدث تامر خلال ظهوره في بودكاست “وفيها إيه”، عبر منصة “ستوري بالعربي”، عن بداياته المهنية قائلًا: “اشتغلت مرشد سياحي لمدة 15 سنة، كنت مستقر جدًا ووصلت للسقف اللي ممكن أوصله في المجال ده، لكن بدأت أحس إن مفيش طموح جديد، وابتديت أسمع جوايا صوت الحلم القديم اللي هو التمثيل… والحقيقة الطريق ماجاليش على طبق من فضة”.

من شرم الشيخ إلى حلم التمثيل

واسترجع تامر ذكرياته مع البدايات الصعبة، قائلًا: إنه سافر إلى شرم الشيخ عام 1995، وكانت المدينة حينها لا تزال في طور التطور العمراني والسياحي، مضيفًا: “في الوقت ده كانت شرم الشيخ لسه صحراء، والشغل كان صعب جدًا، وسكنت مع 9 أو 10 أشخاص في شقة واحدة مفيهاش سراير، كنا بننام على الأرض”.

وأوضح أنه رغم قسوة تلك المرحلة، إلا أنها صقلت شخصيته ومنحته القدرة على التحمل والإصرار على تحقيق حلمه، مضيفًا أنه عمل بجد حتى أصبح مرشدًا سياحيًا ناجحًا قبل أن يقرر ترك المجال تمامًا وملاحقة شغفه بالتمثيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت من أجرأ قرارات حياته.

من مرشد سياحي إلى موظف كول سنتر

روى الفنان تامر فرج جانبًا آخر من رحلته المهنية بعد قراره ترك الإرشاد السياحي، قائلًا إنه مرّ بفترة انتقالية صعبة لم يكن لديه فيها مصدر دخل ثابت، ما دفعه للبحث عن عمل جديد حتى يستطيع الاستقرار ماديًا قبل دخوله عالم الفن.

وأضاف “اشتغلت كول سنتر لأن عندي لغة فرنسية كويسة، وقلت وفيها إيه؟ كنت محتاج أتعلم حاجة جديدة”.

وكشف أنه واجه مفارقة طريفة في أول تجربة له داخل مركز الاتصالات، حيث تم رفضه في البداية بسبب كونه “Overqualified”، أي مؤهل أكثر من المطلوب، لكنه أصر على خوض التجربة.

وقال: “دخلت كلمت المديرة عشان أفهم سبب الرفض، وقالتلي إحنا عايزين موظفين مش مديرين، ومكنتش مصدقة إني مقدم على الوظيفة دي، وكنت أكبر منها في السن، بس قولتلها مش مشكلة أبدأ من الصفر”.

درس جديد في الحياة والعمل

تابع تامر حديثه قائلًا: إنه تعامل مع التجربة الجديدة بتواضع ورغبة حقيقية في التعلم، مؤكدًا أن الخبرة العمرية والمهنية فرّقت في طريقة تعامله داخل بيئة العمل:“كنت باخد الأمور بهدوء، واستيعابي كان أسرع من زميلي الأصغر، وكانوا بينادوني بابا في الشغل… بس كنت فاهمهم وبدعمهم، خصوصًا إن الكول سنتر كان في مجال السياحة اللي عندي فيه خبرة كبيرة”

