بعد الانتهاء من تصويره، كل ما تريد معرفته عن فيلم دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز

انتهى الفنان كريم محمود عبد العزيز، اليوم، من تصوير فيلمه الجديد “طلقني”، وتشاركه فيه البطولة دينا الشربيني، ويأتي ذلك بعد نجاحهما سويا في فيلم الهنا اللي أنا فيه.

الانتهاء من تصوير فيلم طلقني

الفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويُتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشهد مشاركة عدد من النجوم، من بينهم: أحمد عناني، ياسمين رحمي، محمود فارس، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

وفي سياق متصل، كان رد السيناريست أيمن بهجت قمر، على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، وزعمت توقف تصوير فيلم طلقني لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، خاصة بعدما قامت الأخيرة بإلغاء متابعته عبر إنستجرام.

وقال أيمن بهجت قمر في تصريح سابق لـ “فيتو”: “لا خالص مافيش أي مشاكل هي المصادفة إن التصوير وقف عشان خالد مرعي، وزيد الكردي ومهندس الديكور محمد أمين ومدير التصوير أحمد عبد العزيز طالعين بكرا جورجيا معاينات عشان يجهزوا للتصوير هناك”.

وأضاف: "ولما يرجعوا من معاينة مكان التصوير هيرجع تاني في مصر يوم ٢٢ أغسطس والسفر للتصوير في جورجيا في أول أسبوع في الشهر المقبل".

