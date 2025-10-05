القاهرة السينمائي يطلق برنامج "كايرو برو-ميت"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إطلاق برنامج جديد بعنوان «كايرو برو-ميت» كجزء من برامج سوق القاهرة السينمائي، وذلك في إطار فعاليات الصناعة المصاحبة لأنشطة «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الدورة السادسة والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل.

برنامج كايرو برو - ميت



يعمل «كايرو برو-ميت» كمنصة مهنية متخصصة تجمع صُنّاع الأفلام بنخبة من أبرز خبراء صناعة السينما على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار، ودعم المواهب السينمائية الواعدة، وترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للسينما في المنطقة.



يتيح البرنامج عبر لقاءات منظمة وأنشطة للتواصل وبناء الشبكات، الفرصة للمشاركين لبحث مختلف جوانب صناعة الأفلام من إنتاج وتمويل وتطوير إبداعي، كما يفتح المجال أمام السينمائيين العرب للتواصل مع خبراء عالميين بما يخلق فرصًا للشراكات والإنتاجات المشتركة.



وبهذه المبادرة، يرسّخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التزامه بدعم المواهب الجديدة، وتعزيز نطاق انتشار وحضور السينما العربية على الساحة الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، ليصبح «أيام القاهرة لصناعة السينما» نقطة التقاء محورية لصنّاع الأفلام والمنتجين والموزعين من مختلف أنحاء العالم.

