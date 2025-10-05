بعد تسليم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية، ماذا قال نجله محمد عن التهمة الموجهة لوالده؟ (فيديو)

تصدر النجم اللبناني فضل شاكر ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تسليم نفسه للسلطات اللبنانية.

في هذا السياق، انتشرت علي نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، تصريحات عديدة لـ محمد فضل شاكر وهو يتحدث عن قضية والده، حيث أكد أنه بريء من التهمة المنسوبة إليه.

قال محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، تعليقًا على تسليم والده للسلطات اللبنانية: "نحن في عهد جديد، وإن شاء الله يثبت براءة والدي من كل التهم المنسوبة إليه لأنه بريء، وبإذن الله قريبًا نراه بيننا من جديد."

كما أن محمد فضل شاكر قال في حفله الأخير بدبي: الله يا فضول لما ترجع شو حتساوي.

وكانت نشرت وكالة الأنباء اللبنانية خبر تسليم الفنان فضل شاكر لمخابرات الجيش، بعد فترة طويلة من طلب القبض عليه في العديد من الاتهامات.

وأكدت أن الفنان هو الذي طلب تسليم نفسه للسلطات، إذ تم إرسال قوة من مخابرات الجيش إلى مدخل عين الحلوة، الذي كان يقيم به منذ أكثر من 13 عاما لتسلمه، ونقله إلى ثكنة زغيب العسكرية في صيدا، ثم نقله إلى بيروت لاحقًا.

جاء قرار فضل شاكر بعد أن تعرض لبعض المضايقات داخل مخيم عين الحلوة من بعض أفراد الجماعات الأخرى.

في أول تعليق على تسليم والده نفسه للجيش اللبناني قال الفنان محمد فضل شاكر، إن مع العسر يسرا" مهما ضاق الطريق، فإن فرج الله أقرب مما تظن".

اتهامات موجهة إلى فضل شاكر

وتعود محاكمة فضل شاكر لسنوات مضت، وأكثر من اتهام موجه ضده، جميعهم سقط ما عدا تهمة وحيدة وهي تبييض أموال، 130 ألف دولار، وسلب أموال الناس، وتم تبرئة أسرته منها.

أما التهم السابقة، فهي:

- تشكيل عصابة مسلحة وأعمال إرهابية، وتم الحكم فيها في عام 2020، وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكما غيابيا بسجنه 22 عامًا مع الأشغال الشاقة.

- دعم جماعات مسلحة وتمويل الإرهاب، وترتبط هذه التهمة بقضية "أحداث عبرا" التي وقعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، مما أدى إلى حكم بالسجن 15 عامًا ضده، وتم تبرأته منها في وقت سابق، وأكد محمد فضل شاكر ومحاميته أن الفنان قد حصل على براءة من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني في قضية أحداث عبرا منذ عام 2018.

- التهجم على دولة شقيقة وإثارة الفتن: صدر حكم بالسجن 5 سنوات في عام 2016 بتهمة المس بسمعة المؤسسة العسكرية اللبنانية من خلال مقابلة تلفزيونية.

ثورات الربيع العربي

يذكر أن أزمة فضل شاكر بدأت مع بداية ثورات الربيع العربي، بالتحديد في 2012، عندما شارك في تظاهرة نظمها أحمد الأسير في بيروت، وقرر اعتزال الغناء، وانضم لجماعات إرهابية، ظهر في فيديوهات وصور حاملا السلاح، وقتها قال إنه وجد الطريق الصحيح، وتبرأ من الغناء.

وبعدها في 2013، ووجهت إلى فضل شاكر اتهامات بعد الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الأسير والجيش اللبناني، وألقي القبض على الأسير في 2015 وحُكم عليه بالإعدام، وبعد غياب 6 سنوات، ظهر فضل شاكر في مقابلة على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال من منزله، وكان حليق الذقن، وصرح أنه لم يشارك في معارك عبرا.

كما نفى فضل شاكر في هذا اللقاء أنه حرض على الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن علاقته كانت سيئة جدًا بالشيخ أحمد الأسير قبل حوادث عبرا، وأضاف أنه من الصعب أن يتقبله الناس في بلده، بعدما تشوهت صورته وتعرض للأذية.

وقدم فضل شاكر بعدها برنامج وثائقى بعنوان "حكاية طويلة" على قناة الجديد، وأكد أنه سيبدأ صفحة جديدة من حياته، وأنه لن يهتم بالشأن السياسي، ولن يغني في لبنان، بل هو يطمح للعيش بعيدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.