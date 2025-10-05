رنا سماحة تثير الجدل بعد نشرها صورة بفستان زفاف

أثارت الفنانة الشابة رنا سماحة، الجدل بعدما نشرت عددا من الصور لها وهي بفستان الزفاف، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلا أنها حذفت تلك الصور بعد دقائق معدودة دون توضيح السبب في ذلك

وتساءل الجمهور عن حقيقة احتفال رنا بزفافها بشكل سري، خاصة أنها انفصلت عن زوجها الأول الموزع “سامر أبو طالب”، منذ عدة أشهر.

وكانت رنا سماحة، قد شنت هجومًا شرسًا على طليقها الملحن والمطرب سامر أبو طالب، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

أزمة رنا سماحة وسامر أبو طالب

وفوجئ متابعو رنا بحذفها للمنشور بعد وقت قصير، إلا أنها كتبت منشورًا آخر توضح فيه أسباب تراجعها عن هجومها على طليقها حيث قالت:"مسحت البوست احترامًا لابني اللي أغلى عندي من كل الدنيا"

وأضافت: “شكرًا لإخواتي وأصحابي الغاليين، بس تخيلوا نفسكم مكاني دقيقة واحدة بس مش هتستحملوا والله، وأوقات كتير كتر الضغط بيطلع منك إنسان مش شبهك”

خلع رنا سماحة لسامر

يذكر أن الفنانة رنا سماحة قد أقامت دعوى قضائية للخلع من زوجها سامر أبو طالب، وصدر حكم لصالحها، إلا أن الأزمات بينهما لم تنته حتي بعد الطلاق، ومازالت هناك مشكلات بسبب قيمة النفقة الخاصة بطفلهما وبعض التفاصيل الخاصة الأخرى

