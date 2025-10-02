الخميس 02 أكتوبر 2025
مجموعة مصر، منتخب بوركينا فاسو يعلن قائمته لمباراتي سيراليون وإثيوبيا

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

أعلن منتخب بوركينا فاسو رسميًا قائمته استعدادًا لخوض مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي.

قائمة بوركينا فاسو 

ويستعد "الخيول" لمواجهتين مهمتين في المجموعة التي تضم أيضًا منتخب مصر، حيث يلتقي بوركينا فاسو مع سيراليون وإثيوبيا.


وتأتي هذه المباريات ضمن صراع المجموعة التي تشهد منافسة قوية، إذ يسعى منتخب بوركينا فاسو لتعزيز حظوظه في التأهل، في الوقت الذي يراقب فيه منتخب مصر منافسيه المباشرين على صدارة المجموعة.

