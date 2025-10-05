محافظ الدقهلية يوجه بالتدخل الفوري لإنهاء أزمة التكدس بمحطة سرفيس بالمنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة مفاجئة مساء اليوم بمحطة الشيماء بمدينة المنصورة، لمتابعة حركة نقل الطلاب والمواطنين أثناء خروج الجامعات والمدارس، والاطمئنان على انسيابية النقل العام والخاص وتوفر وسائل المواصلات بالمحطة.

زحام في أوقات الذروة نتيجة تزامن مواعيد خروج الطلاب

وخلال الجولة، لاحظ " المحافظ " وجود زحام في أوقات الذروة نتيجة تزامن مواعيد خروج الطلاب والمواطنين من الجامعات والمدارس، فكلف على الفور إدارة المرور باستدعاء باصات نقل جماعي وسيارات سيرفيس لنقل الركاب لرفع العبء عنهم.

لن أسمح بتكدس أو معاناة للمواطنين والطلاب أثناء خروجهم

وقال " مرزوق " لن أسمح بتكدس أو معاناة للمواطنين والطلاب أثناء خروجهم من العمل أو الجامعة أو المدرسة، وراحة المواطن أولوية يومية، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المستمر للمرور وقت الذروة، وتنظيم حركة الدخول والخروج للمحطة، مع المتابعة المستمرة لتوفير أعداد كافية من سيارات النقل.

إنشاء مظلة انتظار الركاب بمحطة الشيماء

ووجه "المحافظ " لرئيس حي غرب بسرعة الانتهاء من إنشاء مظلة انتظار الركاب بمحطة الشيماء، لتوفير مقاعد تحمي المواطنين من حرارة الشمس أو الأمطار، مؤكدًا أن محطات الانتظار هي الواجهة الحقيقية للخدمة العامة.

وكلف اللواء طارق مرزوق مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة بدعم المحطة بأتوبيسات وسرفيس إضافي بالتعاون مع المرور وتنظيم حركة النقل خاصة وقت الذروة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع ميدانيًا معدلات الزحام وتدفع بالتعزيزات اللازمة فورًا عند الحاجة.

الدولة تعمل على تطوير منظومة النقل

وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تعمل على تطوير منظومة النقل الحضري داخل المدن والمراكز، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة ومريحة للمواطنين، مؤكدًا أن العمل الميداني والمتابعة على أرض الواقع هي الطريق الأقصر لحل مشكلات المواطنين فورًا.

