الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الصحفيين تكرم بطلين من أبطال حرب أكتوبر (صور)

تكريم أبطال حرب أكتوبر
تكريم أبطال حرب أكتوبر بنقابة الصحفيين، فيتو

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، كلا من اللواء معتز الشرقاوي بطل الصاعقة، واللواء طيار سمير عزيز، بطلين من أبطال القوات المسلحة ممن شاركوا في نصر أكتوبر، والفنان أحمد ماهر، بطل فيلم جيوش الشمس، ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. 

 

أفلام توثق حرب أكتوبر 

وتضمنت الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية النادرة، التي توثّق ملحمة العبور والانتصار العظيم، إحياءً لبطولات قواتنا المسلحة، واستدعاءً لقيم التضحية والفداء في وجدان الأجيال الجديدة.

وهي الأفلام التي تُعرض بتعاون بين اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمود كامل، والمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح.

فيلم صائد الدبابات

وتضمن برنامج العروض الأفلام: "جيوش الشمس": بدأ المخرج شادي عبد السلام تصويره عقب الحرب مباشرة، واستغرق مونتاجه أكثر من عامين، يقدم الفيلم رؤية إنسانية للجنود، تبدأ برواية أحد المقاتلين للحظة العبور، مع مشاهد توثّق انهيار الخط الدفاعي الإسرائيلي أمام عزيمة المصريين.

"صائد الدبابات": إخراج خيري بشارة، يروي قصة البطل محمد عبد العاطي، ابن محافظة الشرقية، الذي تمكّن بمفرده من تدمير 23 دبابة إسرائيلية، وحُفر اسمه في تاريخ مصر كأيقونة للشجاعة والإقدام.

فيلم صائد الدبابات

وكذلك أفلام "صائد الدبابات": إخراج خيري بشارة، يروي قصة البطل محمد عبد العاطي، ابن محافظة الشرقية، الذي تمكّن بمفرده من تدمير 23 دبابة إسرائيلية، وحُفر اسمه في تاريخ مصر كأيقونة للشجاعة والإقدام.

كما عُرض فيلم "أبطال من مصر": إخراج أحمد راشد، يرصد سيرة المقاتل سالم أحد أبطال الدفاع الجوي، الذي أسقط 7 طائرات، ويتوقف عند قرية الشهيد فتحي عبادة في بني سويف، مستعرضًا ذكرياته مع أسرته وأخيه المقاتل.

والفيلم الأخير هو "نهاية بارليف": سيناريو وإخراج عبد القادر التلمساني، يعرض الخراب الذي خلّفه الاحتلال في مدن القناة، مقابل المشاهد الخالدة لانهيار خط بارليف، في صياغة بصرية تحمل رسالة الأمل والانتصار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تكريم أبطال حرب أكتوبر بنقابة الصحفيين أحياء ذكرى حرب ٦ أكتوبر نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

ما حكم ضرب الزوج لزوجته ؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads