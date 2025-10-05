الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزيرا الخارجية والتعليم العالي يتفقدان بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية في باريس (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

‏‎أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيارة تفقدية لبيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية في باريس وعقدا لقاء مع عدد من الطلاب المصريين بالجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع الشباب وأبناء الجالية في الخارج.

‏‎أكد الوزير "عبد العاطي" خلال اللقاء على ما توليه الدولة من اهتمام برعاية مواطنيها بالخارج وتقديم أشكال الدعم لهم، بما في ذلك التسهيلات القنصلية والخدمات التعليمية. 

وأشاد بما يحققه الطلاب من نجاحات وتميز أكاديمي يعكس صورة مشرفة عن مصر، مشددًا على أنهم بمثابة سفراء لمصر في الخارج وجسر للتواصل والتفاهم بين الشعبين المصري والفرنسي.

‏‎استعرض الوزير "عاشور" البرامج والمبادرات الجديدة المطروحة لدعم الطلاب المصريين في الخارج لمعادلة الشهادات الأجنبية وتعميق التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية ونظيرتها المصرية، ودعم شباب الباحثين المصريين في الخارج للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه من كبري الجامعات الدولية.

‏‎أبرز الوزيران أولوية الشق التعليمي والثقافي فى العلاقات المصرية–الفرنسية، والاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتطوير التعاون مع فرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التبادل الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين بما يسهم فى تعزيز التواصل الثقافي.

‏‎كما تناول الوزير "عبد العاطي" التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مستعرضًا أبعاد السياسة الخارجية المصرية القائمة على مبدأ الاتزان الاستراتيجى، ومشيرًا للجهود المكثفة التي تبذلها مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

‏‎وتفقد الوزيران على هامش زيارتهما لبيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس  معرض "عطور مصر القديمة" لاستكشاف أسرار صناعة العطور في الحضارة الفرعونيّة، باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي باريس الطلاب المصريين الشعبين المصري والفرنسي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد لنائب الرئيس الفلسطيني ضرورة وقف الحرب في غزة ورفض مخطط التهجير

وزير الخارجية: الجالية المصرية بفرنسا ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات بين القاهرة وباريس (صور)

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads