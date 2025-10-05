الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: ترامب حث نتنياهو على قبول الصفقة بعد موافقة حماس

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

ذكر موقع  أكسيوس، في تقرير له، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو عقب موافقة حماس على خطته.

أكسيوس: ترامب حث نتنياهو على قبول الصفقة بعد موافقة حماس 

وأضاف أكسيوس، أن ترامب حث نتنياهو في الاتصال الهاتفي على قبول الصفقة بعد رد حماس.

وأكد أكسيوس أن ترامب قال لـ نتنياهو: "لا أعرف لماذا أنتم دائما سلبيون للغاية"، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة.

وحذر ترامب حركة حماس من عدم الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، واعتبرها الفرصة الأخيرة، مهددا بفتح أبواب الجحيم على غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب حماس نتنياهو

مواد متعلقة

ترامب: سنقضي على حماس بشكل كامل إن تمسكت بالسلطة

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

استقبال حافل لمحمد صلاح بمطار القاهرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب (صور)

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

عصام كامل: تطوير منظومة الإعلام يحتاج إلى رؤية شاملة وقانون لتداول المعلومات

ترامب عن اتفاق غزة: صفقة عظيمة لإسرائيل

اشبيلية يقسو على برشلونة برباعية ويحرمه من صدارة الدوري الإسباني

طالبة تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس داخل مدرسة بالبحيرة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

3 نصائح للتخلص من الكسل في العبادة، تعرف عليها

ما عقوبة من لا يخرج زكاة المال؟ عضو مركز الأزهر تجيب

أدعية مسائية يمكنك ترديدها لنيل الحسنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads