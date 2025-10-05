الأحد 05 أكتوبر 2025
مكتب نتيناهو: ديرمر سيغادر للمشاركة في محادثات صفقة غزة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو أمر بمغادرة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر الاثنين للمشاركة في محادثات صفقة ترامب المزمع عقدها في شرم الشيخ.

وفي السياق ذاته ذكر موقع  أكسيوس، في تقرير له، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو عقب موافقة حماس على خطته.

أكسيوس: ترامب حث نتنياهو على قبول الصفقة بعد موافقة حماس 

وأضاف أكسيوس، أن ترامب حث نتنياهو في الاتصال الهاتفي على قبول الصفقة بعد رد حماس.

وأكد أكسيوس أن ترامب قال لـ نتنياهو: "لا أعرف لماذا أنتم دائما سلبيون للغاية"، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة.

وحذر ترامب حركة حماس من عدم الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، واعتبرها الفرصة الأخيرة، مهددا بفتح أبواب الجحيم على غزة.

 

