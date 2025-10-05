مكتب نتيناهو: ديرمر سيغادر للمشاركة في محادثات صفقة غزة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو أمر بمغادرة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر الاثنين للمشاركة في محادثات صفقة ترامب المزمع عقدها في شرم الشيخ.

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو عقب موافقة حماس على خطته.

أكسيوس: ترامب حث نتنياهو على قبول الصفقة بعد موافقة حماس

وأضاف أكسيوس، أن ترامب حث نتنياهو في الاتصال الهاتفي على قبول الصفقة بعد رد حماس.

وأكد أكسيوس أن ترامب قال لـ نتنياهو: "لا أعرف لماذا أنتم دائما سلبيون للغاية"، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة.

وحذر ترامب حركة حماس من عدم الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، واعتبرها الفرصة الأخيرة، مهددا بفتح أبواب الجحيم على غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.