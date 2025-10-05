الأحد 05 أكتوبر 2025
ترامب عن اتفاق غزة: صفقة عظيمة لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الخاص بقطاع غزة يمثل "صفقة عظيمة لإسرائيل"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية "تتابع عن كثب" التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق السلام الدائم.

 

ترامب: إسرائيل الشريك الإستراتيجي للولايات المتحدة

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إسرائيل شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وأن "أي اتفاق يعزز أمنها واستقرار المنطقة يُعتبر إنجازًا مهمًا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للمفاوضات الإنسانية وإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن واشنطن "تؤمن بأهمية الحل الدبلوماسي"، وأنها ستعمل على تشجيع الحوار لضمان مستقبل آمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

