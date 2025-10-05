الأحد 05 أكتوبر 2025
محافظات

سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر

أصيب مسؤول لجنة ضبط سيارات السرفيس بمشروع مواقف السيارات بمحافظة القليوبية أثناء تأديته لوظيفته بمنع مخالفة خطوط السير والمواقف العشوائية حيث اعتدى عليه أحد سائقى السيارات بالضرب وإصابته ومحاولة دهسه بالسيارة أمام المارة، وصمم على ارتكاب المخالفة ومنع مسئول الضبط من إنفاذ القانون وعمد إلى التحميل عشوائيا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من السيد عبدالرحمن مدبولى 42 سنة مسئول لجنة الضبط بمشروع مواقف سيارات السرفيس بمحافظة القليوبية يفيد تعدى أحد السائقين المخالفين أثناء مطاردة السيارات المخالفة لخطوط السير والتى تعمل على إنشاء مواقف عشوائية بالبر الشرقى بمدينة كفر شكر أسفل الكبارى التابعة لهيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 


ومن جانبه أكد رضا عويس مدير إدارة مشروع مواقف سيارات السرفيس بمحافظة القليوبية أنه تم الاعتداء  على مسؤول لجنة الضبط بمشروع سيارات السرفيس فى منطقة أسفل كبارى وزارة النقل بالبر الشرقى بمدينة كفر شكر بسبب ممارسة مهام عمله فى التصدى للسيارات المخالفة لخطوط السير وتنظيم مواقف عشوائية وذلك اثناء حملة مكبرة ضمت ضباط إدارة المرور ومجلس المدينة. 

