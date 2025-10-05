الأحد 05 أكتوبر 2025
عقارات

تفاصيل التقديم على أراضى الإسكان المتميز بالصالحية الجديدة (صور)

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم على قطع أراضى الإسكان المتميز ضمن الطرح السادس "مسكن"  بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح بمدينة الصالحية الجديدة 32 قطعة أرض بمساحة 442 - 750 متر مربع بسعر المتر  5070 جنيهًا.

وهي إحدى مدن الجيل الأول، تقع ضمن مدن إقليم قناة السويس، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا ضمن حدود محافظة الشرقية، تبعد مدينة الصالحية مسافة 110 كم شمال القاهرة، وحوالي 90كم جنوب مدينة السويس، تشغل المدينة مساحة حوالي 1617.74فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1982 حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 1982.
 

وتصل قيمة جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه، وتطرح الوزارة 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

خطوات حجز أراضى الإسكان

وتنشر خطوات حجز أراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا 

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المتميز الإسكان الاسكان والمرافق اراضى الاسكان المتميز اراضى الاسكان

