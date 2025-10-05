من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

ما مدة بقاء يونس في بطن الحوت؟!

نجا سيدنا يونس من بطن الحوت، وخرج سليما، لم يمسه سوء.. إلا أن المفسرين اختلفوا في مقدار مكوثه في بطنه; فقال بعضهم: التقمه ضحى، ولفظه عشية.

فيما قال آخرون: مكث فيه ثلاثا. وقال الإمام جعفر الصادق: سبعة أيام.

وكان من رأي فريق ثالث: مكث في جوفه أربعين يوما. والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه.

يونس يسمع تسبيح الحيتان

وهؤلاء يقصدون أنه لما أخذ الحوت يطوف به في قرار البحار العميقة، ويقتحم به لجج الموج العالية، فسمع تسبيح الحيتان للرحمن، وحتى سمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى، ورب السماوات السبع، والأرضين السبع، وما بينها، وما تحت الثرى، فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال، كما أخبر عنه ذو العزة والجلال، الذي يعلم السر والنجوى، ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت، وعالم الخفيات وإن دقت، ومجيب الدعوات وإن عظمت، حيث قال في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين: "وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين".

"فظن أن لن نقدر عليه"، أي: نُضيِّق. وقيل: معناه نقدر، من التقدير. وهي لغة مشهورة: قدر، وقدر.

"فنادى في الظلمات"

"فنادى في الظلمات"، قال كثير من العلماء والمفسرين: هي ثلاث ظلمات؛ ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل.

وذكر أحدهم: ابتلع الحوت حوت آخر، فصار ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر.

وقوله تعالى: "فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون"، قيل: معناه: لولا أنه سبح الله هنالك، وقال ما قال من التهليل والتسبيح، والاعتراف لله بالخضوع، والتوبة إليه، والرجوع إليه، للبث هنالك إلى يوم القيامة، ولبُعِث من جوف ذلك الحوت.

وروى بعضهم: معناه: فلولا أنه كان من قبل أخذ الحوت له من المسبحين، أي: المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا.

وعن ابن عباس، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال لي: يا غلام، إني معلمك كلمات; احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.

يونس يسبح وهو في بطن الحوت

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت، أوحى الله إلى الحوت، أن خذ ولا تخدش لحما، ولا تكسر عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر، سمع يونس حسا، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه، وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر، قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا يا ربنا، إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال ذلك عبدي يونس، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

وعن أنس بن مالك: أن يونس النبي عليه السلام، حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات، وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحن بالعرش، فقالت الملائكة: يا رب، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: يا رب، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب، أولا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء، فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء.

وروى أبو هريرة: طرح بالعراء، وأنبت الله عليه اليقطينة. وسئل: يا أبا هريرة، وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال: هشاش الأرض - قال: فتنفشخ عليه فترويه من لبنها، كل عشية وبكرة، حتى نبت.

وقد قال الله تعالى: فنبذناه أي: ألقيناه بالعراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار، بل هو عار منها وهو سقيم أي: ضعيف البدن. قيل: كهيئة الفرخ، ليس عليه ريش. وقيل أيضا: كهيئة الصبي حين يولد، وهو المنفوس، ليس عليه شيء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال كثيرون: هو القرع.

حكمة إنبات القرع على سيدنا يونس

وأوضح بعض العلماء: في إنبات القرع عليه حكم جمة: منها أن ورقه في غاية النعومة، وكثير وظليل، ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره، نيئا ومطبوخا، وبقشره وببزره أيضا، وفيه نفع كثير، وتقوية للدماغ، وغير ذلك.



ورُوي عن أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية (حيوان ثديي عاشب من الخراف البرية) التي كانت ترضعه لبنها، وترعى في البرية، وتأتيه بكرة وعشية. وهذا من رحمة الله به، ونعمته عليه، وإحسانه إليه، ولهذا قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي: الكرب والضيق الذي كان فيه وكذلك ننجي المؤمنين أي: وهذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا واستجار بنا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.