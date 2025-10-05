إشبيلية يحقق أول فوز على برشلونة في الدوري الإسباني منذ 10 سنوات

نجح فريق إشبيلية في تحقيق انتصارا تاريخيا على برشلونة بنتيجة (4-1)، مساء اليوم الأحد، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني - الليجا، في معقل الفريق الأندلسي ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

أهداف مباراة إشبيلية ضد برشلونة

وسجل أهداف إشبيلية كل من أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وإسحاق روميرو في الدقيقة 36، ثم خوسيه أنخيل كارمونا في الدقيقة 90، وأكور آدامز في الدقيقة 90+6.

بينما أحرز هدف برشلونة الوحيد ماركوس راشفورد في الدقيقة 45+7، وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء للبارسا في الدقيقة 76.

ترتيب برشلونة وإشبيلية وفوز غائب منذ 10 سنوات

وتلقى برشلونة الخسارة الأولى له في الليجا هذا الموسم، حيث تجمد رصيده عند 19 نقطة في وصافة جدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

بينما قفز إشبيلية للمركز السادس برصيد 13 نقطة، الذي حقق أول انتصار له على البارسا في الليجا منذ 10 سنوات.

