توقيع الكشف الطبي على 2350 رأس ماشية في قافلة بيطرية بالفيوم

 نظمت جامعة الفيوم قافلة بيطرية للكشف والعلاج المجاني للماشية والأغنام بقرية الناصرية مركز الفيوم،  اليوم الأربعاء، شارك في الحملة  مديرية الطب البيطري بالفيوم ونقابة الأطباء البيطريين وإدارة التفتيش والرقابة على الأغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة.

خدمات القافلة البيطرية

 وقعت الحملة الكشف وتقديم العلاج المجاني الي 2352 حالة من الماشية والأغنام وتضمنت جهود القافلة تجريع 807 حالة وعلاج 356 حالة مرضية باطنية شملت أمراض التسمم والجهاز التنفسي والهضمي وإجراء 19 عملية جراحية والكشف على 930 حالة دواجن ومعالجة الأمراض المؤثرة على الإنتاج الداجني كما قدم فريق القافلة الإرشادات البيطرية للمربين حول طرق الوقاية والعناية الصحية المستمرة بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج.

أهمية التعاون بين الجامعة والطب البيطري

وأكد الدكتور وجدي مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن  قوافل جامعة الفيوم،  تمثل دعما حقيقيا للمربين وتخفف من الأعباء الاقتصادية عنهم خاصة مع انتشار الأمراض الطفيلية والتناسلية فيما أوضح الدكتور علي سعد علي نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم أن القافلة جاءت في توقيت مهم لمواجهة تحديات قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة مشيرا إلى أن رفع الوعي الصحي لدى المربين يعد ركيزة أساسية لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

 

جامعة الفيوم تفتتح البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية" بالتعاون مع بيت الزكاة

جامعة الفيوم تناقش جدول أنشطة العام الجديد

يذكر ان القافلة ضمن سلسلة من القوافل البيطرية التي تنظمها جامعة الفيوم في قرى ومراكز المحافظة دعما للشراكة المجتمعية ولضمان استدامة الرعاية الصحية البيطرية.

