رياضة

هالاند أبرز المنافسين على جائزة لاعب سبتمبر في مانشستر سيتي

هالاند
هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي عن فتح باب التصويت لجماهيره لاختيار أفضل لاعب في الفريق خلال شهر سبتمبر.

٣ لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر 

 الخيارات المطروحة أمام المشجعين جاءت على النحو التالي:

البلجيكي جيريمي والإنجليزي فيل فودين والنرويجي إرلينج هالاند هداف الفريق الذي واصل هوايته في تسجيل الأهداف.


وسيتم الإعلان عن الفائز بعد انتهاء فترة التصويت الرسمية التي أطلقها النادي عبر منصاته الإلكترونية.
 

