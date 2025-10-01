هالاند أبرز المنافسين على جائزة لاعب سبتمبر في مانشستر سيتي
أعلن نادي مانشستر سيتي عن فتح باب التصويت لجماهيره لاختيار أفضل لاعب في الفريق خلال شهر سبتمبر.
٣ لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر
الخيارات المطروحة أمام المشجعين جاءت على النحو التالي:
البلجيكي جيريمي والإنجليزي فيل فودين والنرويجي إرلينج هالاند هداف الفريق الذي واصل هوايته في تسجيل الأهداف.
وسيتم الإعلان عن الفائز بعد انتهاء فترة التصويت الرسمية التي أطلقها النادي عبر منصاته الإلكترونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا