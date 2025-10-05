بحضور رئيس الإذاعة المصرية، انطلاق احتفالية بمناسبة العيد القومي للوادي الجديد

انطلقت اليوم الأحد بمحافظة الوادي الجديد؛ فعاليات احتفالية "يوم الوفاء" ضمن برنامج العيد القومي الـ66، الذي يوافق الثالث من أكتوبر سنويًا، إحياءً لذكرى وصول أولى قوافل التعمير إلى أرض الواحات عام 1959، إيذانًا ببداية مسيرة بناء امتدت لعقود في أكبر محافظات مصر مساحة.

وجاءت الاحتفالية في أجواء جماهيرية وشعبية واسعة، أكّد خلالها الحضور اعتزازهم بتاريخ العيد القومي وما يحمله من دلالات على صبر أبناء الوادي الجديد وإصرارهم على مواصلة التنمية.

شهدت الاحتفالية حضور اللواء د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، إلى جانب اللواء جمال إمبابي محافظ الإقليم الأسبق، والدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، وعدد من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلًا عن رموز المجتمع المدني والشخصيات العامة ذات البصمة الواضحة في مسيرة التعمير.

كلمة المحافظ: وفاء متجدّد لمسيرة التعمير

أعرب المحافظ خلال كلمته عن تقديره العميق لكل من أسهم في نهضة الوادي الجديد منذ انطلاق قوافل التعمير وحتى اليوم، مؤكّدًا أن "يوم الوفاء" يتويج لعطاء أجيال متعاقبة وضعت أسس التنمية في مختلف القطاعات.

وشدّد على أن الاحتفاء بـالعيد القومي يواكبه العمل على مشروعات خدمية وتنموية تمس حياة المواطنين مباشرة، وأن الاحتفالية ليست مجرد طقس سنوي، بل محطة لتجديد العزم واستكمال ما جرى إنجازه.

تكريم صُنّاع الأثر

وجرى خلال الاحتفالية الإعداد لتكريم المحافظين السابقين ورؤساء الجمعيات الأهلية تقديرًا لدورهم في دعم المحافظة على مدار سنوات، وتثمينًا لجهودهم في خدمة المجتمع وتنمية الواحات.

ويعكس التكريم معنى "يوم الوفاء" بوصفه اعترافًا رسميًا وجماهيريًا بإسهامات قادة وإدارات ومجتمع مدني شاركوا جميعًا في مشروع التعمير الذي رسّخ هوية الوادي الجديد التنموية.

مشروعات وخدمات وعروض تراثية

وتتضمن فعاليات اليوم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب عروض فنية وثقافية ورياضية تعبّر عن تراث الواحات العريق. وتشارك مدارس وجامعات وجمعيات أهلية في فقرات متنوّعة تعكس رصيد الوادي الجديد من الفنون الشعبية والحرف اليدوية، بما يعزّز صورة الاحتفالية كمنصة لعرض الهوية المحلية.

كما تشارك فرق رياضية وشبابية في استعراضات ميدانية، ويتابع الأهالي الفعاليات ضمن برنامج العيد القومي الذي يربط بين الماضي والحاضر ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارًا.

