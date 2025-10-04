الوادي الجديد تُطلق مركزًا متكاملًا لإنتاج الحرير الطبيعي بطاقة 25 طنا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إطلاق مركزا متكاملا لإنتاج الحرير بالمحافظة، بهدف توطين إنتاج الحرير في مصر وتعميم التجربة بعد نجاحها على باقي المحافظات، مشيرا إلى وجود بروتوكول جرى توقيعه الشهر الماضي لإنشاء هذا المركز المتكامل على مساحة 250 فدانًا بمدينة الخارجة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الزملوط، أنّ المشروع يستهدف خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، وتوسيع قاعدة التشغيل، وفتح أسواق للمنتج المصري عالي الجودة.

250 فدانا في الخارجة: بنية تأسيس لصناعة واعدة

وأفاد محافظ الوادي الجديد، أنّ المركز المتكامل الجديد سيُقام على 250 فدانًا في مدينة الخارجة، بما يتيح بنية تحتية عملية لدوائر إنتاج الحرير الطبيعي من زراعة التوت وتربية دودة القز حتى مراحل الغزل والتجهيز الأولية.

وشدّد على أنّ المحافظة ستقدّم كل التيسيرات والاحتياجات اللوجستية للإسراع بالخطوات التنفيذية، بما يضمن انطلاقًا منضبطًا ومستدامًا للمشروع.

25 طنا خلال 4 سنوات: أهداف إنتاجية قابلة للقياس

وكشف محافظ الوادي الجديد، أنّ المشروع مُخطَّط له أن ينتج نحو 25 طنًا من الحرير الطبيعي خلال 4 سنوات، بما يوفّر المادة الخام لعدد من الصناعات القائمة على الحرير؛ وفي مقدمتها الملابس والسجاد وبعض الاستخدامات الطبية، ويُعوَّل على هذه الكميات في ترسيخ سلاسل قيمة محلية لـإنتاج الحرير، وبناء قاعدة تصنيعية قادرة على المنافسة والتصدير، مع تعزيز هوية المنتج المصري من الوادي الجديد.

خفض الاستيراد وتعزيز الدخل ونمو الوظائف

وأكّد المحافظ، أنّ المشروع خطوة مهمة للحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب دوره في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل المزارعين والعاملين بالقطاع، ويستهدف المركز المتكامل تمكين الحلقات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق إنتاج الحرير، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، بما يخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد المحلي في الوادي الجديد.

حضور وزاري وتنسيق مؤسسي

وأوضح الزملوط، أنّ توقيع البروتوكول جرى بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما يعكس تنسيقًا مؤسسيًا داعمًا لتوطين صناعة الحرير الطبيعي وتذليل أي معوقات أمام المشروع، ويستهدف هذا التنسيق توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتلبية احتياجات المركز المتكامل من الشتلات والخدمات والخبرات اللازمة لتسريع وتيرة إنتاج الحرير.

من طريق الحرير إلى إحياء الصناعة محليًا

عرف العالم الحرير الطبيعي بوصفه صناعة نشأت في الصين منذ عصور موغلة، قبل أن تنتقل تقنياته عبر طرق التجارة القديمة إلى مناطق عديدة، ثم تتسع صناعة النسيج الحريري في حوض المتوسط والعالم الإسلامي. وفي مصر، تتجدّد خلال الأعوام الأخيرة جهود إحياء تربية دودة القز وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها عبر مبادرات حكومية وشراكات تنموية في محافظات الصعيد، تمهيدًا لتوطين إنتاج الحرير وتقليل فجوة الاستيراد. وتشير تقارير حديثة إلى تأسيس مراكز ومشروعات متخصصة، مع برامج تدريبية ومعملية لتعزيز المهارات وسلاسل القيمة، ما يوفّر مرجعية داعمة لمشروعات مثل المركز المتكامل في الوادي الجديد

