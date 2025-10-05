مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية وأبطال إفريقيا

يقام اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مباريات قوية في ملاعب مصر وأوروبا ودوري أبطال أفريقيا وأيضا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي.

الدوري المصري الممتاز

إنبي × زد — 5:00 مساءً - أون تايم سبورت 1

فاركو × وادي دجلة — 8:00 مساءً - أون تايم سبورت 2

التصفيات المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز × أي بي آر إف سي — 8:00 مساءً

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × بيرنلي — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 5

إيفرتون × كريستال بالاس — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 4

نيوكاسل يونايتد × نوتنجهام فورست — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 1

وولفرهامبتون × برايتون — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 6

برينتفورد × مانشستر سيتي — 6:30 مساءً - بي إن سبورت 1

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × إلتشي — 3:00 عصرًا - - بي إن سبورت 3

إشبيلية × برشلونة — 5:15 مساءً - بي إن سبورت 2

إسبانيول × ريال بيتيس — 7:30 مساءً - بي إن سبورت 5

ريال سوسييداد × رايو فاليكانو — 7:30 مساءً - - بي إن سبورت 3

سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد — 10:00 مساءً - - بي إن سبورت 3

الدوري الإيطالي

أودينيزي × كالياري — 1:30 ظهرًا - منصة STARZPLAY

فيورنتينا × روما — 4:00 عصرًا - منصة STARZPLAY

بولونيا × بيسا — 4:00 عصرًا- منصة STARZPLAY

نابولي × جنوى — 7:00 مساءً - منصة STARZPLAY

يوفنتوس × ميلان — 9:45 مساءً - منصة STARZPLAY

الدوري الفرنسي

ليون × تولوز — 4:00 عصرًا - - بي إن سبورت 9

لو هافر × رين — 6:15 مساءً - بي إن سبورت 9

موناكو × نيس — 6:15 مساءً - بي إن سبورت 4

ستراسبورج × أنجيه — 6:15 مساءً - بي إن سبورت 7

ليل × باريس سان جيرمان — 9:45 مساءً - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



شتوتجارت × هايدنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد

هامبورج × ماينز - 6:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا مونشنجلادباخ × فرايبورج - 8:30 مساء - منصة شاهد

كأس العالم للشباب (تشيلي 2025)

الولايات المتحدة × جنوب أفريقيا — 11:00 مساءً

نيو كاليدونيا × فرنسا — 11:00 مساءً

نيجيريا × كولومبيا — 2:00 صباح الإثنين

السعودية × النرويج — 2:00 صباح الإثنين

