مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية وأبطال إفريقيا
يقام اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مباريات قوية في ملاعب مصر وأوروبا ودوري أبطال أفريقيا وأيضا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي.
الدوري المصري الممتاز
إنبي × زد — 5:00 مساءً - أون تايم سبورت 1
فاركو × وادي دجلة — 8:00 مساءً - أون تايم سبورت 2
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا
بيراميدز × أي بي آر إف سي — 8:00 مساءً
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا × بيرنلي — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 5
إيفرتون × كريستال بالاس — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 4
نيوكاسل يونايتد × نوتنجهام فورست — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 1
وولفرهامبتون × برايتون — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 6
برينتفورد × مانشستر سيتي — 6:30 مساءً - بي إن سبورت 1
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس × إلتشي — 3:00 عصرًا - - بي إن سبورت 3
إشبيلية × برشلونة — 5:15 مساءً - بي إن سبورت 2
إسبانيول × ريال بيتيس — 7:30 مساءً - بي إن سبورت 5
ريال سوسييداد × رايو فاليكانو — 7:30 مساءً - - بي إن سبورت 3
سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد — 10:00 مساءً - - بي إن سبورت 3
الدوري الإيطالي
أودينيزي × كالياري — 1:30 ظهرًا - منصة STARZPLAY
فيورنتينا × روما — 4:00 عصرًا - منصة STARZPLAY
بولونيا × بيسا — 4:00 عصرًا- منصة STARZPLAY
نابولي × جنوى — 7:00 مساءً - منصة STARZPLAY
يوفنتوس × ميلان — 9:45 مساءً - منصة STARZPLAY
الدوري الفرنسي
ليون × تولوز — 4:00 عصرًا - - بي إن سبورت 9
لو هافر × رين — 6:15 مساءً - بي إن سبورت 9
موناكو × نيس — 6:15 مساءً - بي إن سبورت 4
ستراسبورج × أنجيه — 6:15 مساءً - بي إن سبورت 7
ليل × باريس سان جيرمان — 9:45 مساءً - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت × هايدنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد
هامبورج × ماينز - 6:30 مساء - منصة شاهد
بوروسيا مونشنجلادباخ × فرايبورج - 8:30 مساء - منصة شاهد
كأس العالم للشباب (تشيلي 2025)
الولايات المتحدة × جنوب أفريقيا — 11:00 مساءً
نيو كاليدونيا × فرنسا — 11:00 مساءً
نيجيريا × كولومبيا — 2:00 صباح الإثنين
السعودية × النرويج — 2:00 صباح الإثنين
