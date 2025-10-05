الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية وأبطال إفريقيا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

يقام اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مباريات قوية في ملاعب مصر وأوروبا ودوري أبطال أفريقيا وأيضا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي.

 الدوري المصري الممتاز

إنبي × زد —  5:00 مساءً - أون تايم سبورت 1

فاركو × وادي دجلة —  8:00 مساءً  - أون تايم سبورت 2

 

 التصفيات المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز × أي بي آر إف سي —  8:00 مساءً

 

 الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × بيرنلي — 4:00 مساءً- بي إن سبورت 5

إيفرتون × كريستال بالاس —  4:00 مساءً- بي إن سبورت 4

نيوكاسل يونايتد × نوتنجهام فورست —  4:00 مساءً-  بي إن سبورت 1

وولفرهامبتون × برايتون —  4:00 مساءً- بي إن سبورت 6

برينتفورد × مانشستر سيتي —  6:30 مساءً - بي إن سبورت 1

 الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × إلتشي —  3:00 عصرًا -  - بي إن سبورت 3

إشبيلية × برشلونة —  5:15 مساءً - بي إن سبورت 2

إسبانيول × ريال بيتيس —  7:30 مساءً -  بي إن سبورت 5

ريال سوسييداد × رايو فاليكانو —  7:30 مساءً - - بي إن سبورت 3

سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد —  10:00 مساءً - - بي إن سبورت 3

 الدوري الإيطالي

أودينيزي × كالياري — 1:30 ظهرًا - منصة STARZPLAY

فيورنتينا × روما — 4:00 عصرًا - منصة STARZPLAY

بولونيا × بيسا — 4:00 عصرًا- منصة STARZPLAY

نابولي × جنوى —  7:00 مساءً - منصة STARZPLAY

يوفنتوس × ميلان —  9:45 مساءً - منصة STARZPLAY

 الدوري الفرنسي

ليون × تولوز —  4:00 عصرًا -  - بي إن سبورت 9

لو هافر × رين —  6:15 مساءً - بي إن سبورت 9

موناكو × نيس —  6:15 مساءً - بي إن سبورت 4

ستراسبورج × أنجيه —  6:15 مساءً - بي إن سبورت 7

ليل × باريس سان جيرمان —  9:45 مساءً - بي إن سبورت 1

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني


شتوتجارت × هايدنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد

هامبورج × ماينز - 6:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا مونشنجلادباخ × فرايبورج - 8:30 مساء - منصة شاهد

 

كأس العالم للشباب (تشيلي 2025)

الولايات المتحدة × جنوب أفريقيا —  11:00 مساءً

نيو كاليدونيا × فرنسا —  11:00 مساءً

نيجيريا × كولومبيا —  2:00 صباح الإثنين

السعودية × النرويج — 2:00 صباح الإثنين

