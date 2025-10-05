الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام إشبيلية

برشلونة
برشلونة

تتجه الأنظار مساء الأحد نحو ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بمدينة إشبيلية، حيث يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

برشلونة ضد إشبيلية

يدخل برشلونة اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لاستعادة الصدارة من ريال مدريد، خاصة بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها الفريق بقيادة هانسي فليك في الليجا وفي ظل التألق اللافت للثنائي راشفورد وليفاندوفسكي في الخط الأمامي وفي غياب لامين يامال للإصابة.

أما إشبيلية، فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الليجا، بعد بداية موسم متذبذبة جعلته في وسط الترتيب.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

المباراة تُقام في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تكون مثيرة كالعادة بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا في البطولة الإسبانية، حيث يبحث كل منهما عن الفوز لتعزيز موقعه قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني برشلونة ضد إشبيلية برشلونة واشبيلية

مواد متعلقة

مدرب كهرباء الإسماعيلية عن الخسارة الكبيرة أمام الأهلي: الزمالك السبب

ريال مدريد يفوز بثلاثية على فياريال في الدوري الإسباني

وليد صلاح يكشف عن سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني الجديد للأهلي

وليد صلاح الدين: الأولوية لهؤلاء في التجديد للأهلي

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

مشهد هز القلوب، لحظة وفاة معتمر مصري بين يدي نجله بالصفا والمروة (فيديو)

سلام الشهيد يزين احتفالات أكتوبر، السيسي يصافح قدامى قادة حرب النصر

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

ارتفاع منسوب النيل كشف أزمة المعديات، سائقو أشمون: افتحوا الإقليمي ولو هيموت كل يوم مليون (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads