برشلونة في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام إشبيلية

تتجه الأنظار مساء الأحد نحو ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بمدينة إشبيلية، حيث يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

برشلونة ضد إشبيلية

يدخل برشلونة اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لاستعادة الصدارة من ريال مدريد، خاصة بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها الفريق بقيادة هانسي فليك في الليجا وفي ظل التألق اللافت للثنائي راشفورد وليفاندوفسكي في الخط الأمامي وفي غياب لامين يامال للإصابة.

أما إشبيلية، فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الليجا، بعد بداية موسم متذبذبة جعلته في وسط الترتيب.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

المباراة تُقام في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تكون مثيرة كالعادة بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا في البطولة الإسبانية، حيث يبحث كل منهما عن الفوز لتعزيز موقعه قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.