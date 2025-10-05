كلاسيكو قوي في الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، حيث يستضيف يوفنتوس نظيره ميلان في واحدة من أبرز مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي مساء الأحد 5 أكتوبر.

مواجهة قوية بين ميلان يوفنتوس

المباراة تُعد قمة تقليدية بين عملاقي الكالتشيو، يسعى فيها كل فريق لتعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة الصراع على الصدارة.

ميلان يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية جعلته في المراكز الأولى، بينما يأمل يوفنتوس في استعادة توازنه بعد تعثره في الجولات الأخيرة، في محاولة للعودة إلى طريق الانتصارات وإرضاء جماهيره.

على الصعيد الفني، يعتمد ميلان على قوته الهجومية بقيادة رافائيل لياو، مع تألق لوكا مودريتش في المباريات الأخيرة، في حين يعوّل يوفنتوس على خبرة لاعبيه في وسط الملعب وسرعة الهجمات المرتدة بقيادة فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

المباراة تُقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواءً حماسية تعكس قيمة القمة الإيطالية بين الروسونيري والسيدة العجوز.

