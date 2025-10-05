الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025.

وأوضح القرار أن الإجازة تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أيام العمل والإجازات الرسمية، بما يضمن تنشيط السياحة الداخلية ودعم الخطط الاجتماعية للأسر المصرية.

ويُذكر أن إجازة 6 أكتوبر 2025 تأتي ضمن الإجازات الرسمية 2025 التي تُمنح للعاملين في الدولة، وتشمل أيضًا مناسبات وطنية ودينية أخرى.

وبذلك يكون موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا هو الخميس 9 أكتوبر، بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

