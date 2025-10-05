الأحد 05 أكتوبر 2025
الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025.

وأوضح القرار أن الإجازة تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

txt

العمل: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

txt

الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلًا من 6 أكتوبر

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أيام العمل والإجازات الرسمية، بما يضمن تنشيط السياحة الداخلية ودعم الخطط الاجتماعية للأسر المصرية.

ويُذكر أن إجازة 6 أكتوبر 2025 تأتي ضمن الإجازات الرسمية 2025 التي تُمنح للعاملين في الدولة، وتشمل أيضًا مناسبات وطنية ودينية أخرى. 

وبذلك يكون موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا هو الخميس 9 أكتوبر، بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد. 

