مدبولي يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لـ الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

ذكري انتصارات حرب أكتوبر

وقدم رئيس مجلس الوزراء في برقيته ـ أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل؛ بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، الذي قدم فيه رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن الوطن.

وأكد أن جيل أكتوبر العظيم حقق نصرا يعد أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، بما قدموه من تضحيات وبطولات، وأثبتوا للعالم أجمع أنه لا تهاون مع مُعتدٍ ولا تفريط في حبة رمل من أرضنا.



وبهذه المناسبة العظيمة، دعا الدكتور مصطفى مدبولي المولى عز وجل أن يحفظ رجال قواتنا المسلحة دومًا درعًا واقية للوطن ضد أي محاولات للنيْل منه أو العبث بأمنه وسلامته، وأن يظل حافظًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في جميع ربوعها، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.