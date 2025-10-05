رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين في المطارات المصرية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود سليمان، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والمهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

متابعة خطط وزارة الطيران المدني لتطوير عناصر البنية التحتية ومنظومة التأمين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة خطط وزارة الطيران المدني لتطوير عناصر البنية التحتية ومنظومة التأمين والعمل داخل المطارات المصرية، ودعم تطبيق المعايير الدولية المُعتمدة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الدولة تدعم خطط تطوير المطارات لكونها تُسهم في تيسير الإجراءات داخل المطارات؛ وخلق تجربة مُميزة لروادها.

أبرز الخطوات التي تتم ضمن خطة الوزارة لتطوير المطارات المصرية

وخلال الاجتماع، عرض وزير الطيران المدني أبرز الخطوات التي تتم ضمن خطة الوزارة لتطوير المطارات المصرية، والتي تستهدف تحديث البنية التحتية للمطارات وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، مع رفع الطاقة الاستيعابية لها، لمواكبة الحركة السياحية الوافدة، وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق الدكتور سامح الحفني إلى الجهود الخاصة بتطوير منظومة التأمين داخل المطارات المصرية، من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة العالمية المُعتمدة من جهات الاعتماد الدولية، لرفع الكفاءة الأمنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية المدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.