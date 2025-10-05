الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية

اجتماع مجلس الوزراء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين في المطارات المصرية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود سليمان، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والمهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

 متابعة خطط وزارة الطيران المدني لتطوير عناصر البنية التحتية ومنظومة التأمين 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة خطط وزارة الطيران المدني لتطوير عناصر البنية التحتية ومنظومة التأمين والعمل داخل المطارات المصرية، ودعم تطبيق المعايير الدولية المُعتمدة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الدولة تدعم خطط تطوير المطارات لكونها تُسهم في تيسير الإجراءات داخل المطارات؛ وخلق تجربة مُميزة لروادها.

أبرز الخطوات التي تتم ضمن خطة الوزارة لتطوير المطارات المصرية

وخلال الاجتماع، عرض وزير الطيران المدني أبرز الخطوات التي تتم ضمن خطة الوزارة لتطوير المطارات المصرية، والتي تستهدف تحديث البنية التحتية للمطارات وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، مع رفع الطاقة الاستيعابية لها، لمواكبة الحركة السياحية الوافدة، وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق الدكتور سامح الحفني إلى الجهود الخاصة بتطوير منظومة التأمين داخل المطارات المصرية، من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة العالمية المُعتمدة من جهات الاعتماد الدولية، لرفع الكفاءة الأمنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية المدنية.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإدارة العامة للحماية المدن البنية التحتية للمطارات الشركة المصرية للمطارات المطارات المصرية تطوير المطارات المصرية رئيس مجلس الوزراء سامح الحفنى وزير الطيران المدني مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ميناء القاهرة الجوي وزارة الطيران

الجريدة الرسمية
