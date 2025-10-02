مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة إلزام إثيوبيا باتفاقية ملزمة بشأن تشغيل وإدارة سد النهضة، موضحًا أن مصر تتحفظ على الإدارة الأحادية لمثل هذه السدود.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، إلى أن ما حدث في السودان الأسبوع الماضي نتيجة تصريف أحادي للمياه من إثيوبيا، أدى إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي، وهو ما يعكس خطورة غياب الإدارة المشتركة.

خطة مصرية استباقية

وكشف مدبولي أن مصر وضعت خطة مسبقة لمواجهة استعدادات إثيوبيا للافتتاح الرسمي للسد وما تبعه من تصريف كميات كبيرة من المياه، موضحًا أنه تم رفع معدلات تصريف المياه من نهر النيل والسد العالي، ومن المتوقع أن يستمر تدفق المياه بكميات أكبر من المعتاد حتى نهاية أكتوبر.

غمر أراضٍ غير قانونية على مجرى النيل

وحذر رئيس الوزراء من أن بعض الأراضي في المنوفية والبحيرة قد تتعرض للغمر بالمياه، مشددًا على أن هذه الأراضي تقع ضمن طرح النهر وحرم نهر النيل، وأن أي تواجد سكني أو عشوائي فيها يُعد تعديًا غير قانوني.

وأضاف أن الحكومة أصدرت إنذارات للمحافظين لإبلاغ المواطنين باحتمال ارتفاع المنسوب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الزيادة في المياه ستُستخدم لتحسين جودة مياه الترع والقنوات وضخ كميات أكبر يستفيد منها الفلاحون.

