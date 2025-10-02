مدبولي: التضخم بطريقه للنزول لأقل من 10% ونستهدف السائح الذي ينفق 2000 دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات التضخم الحالية تبشر بالخير، موضحًا أنه مع استمرار السياسات الاقتصادية الراهنة، يمكن أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% مع بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن الغالبية الكبيرة من السلع شهدت ثباتًا أو انخفاضًا في أسعارها بالفعل، مضيفًا: "المواطن ينتظر الاستفادة المباشرة من تراجع التضخم في صورة أسعار أقل، وهذا ما تعمل عليه الحكومة"، مؤكدًا أن انخفاض التضخم سيقود بالضرورة إلى هبوط أسعار السلع.

قفزة غير مسبوقة في السياحة

وفيما يخص السياحة، أوضح مدبولي أن مصر تحقق في 2025 أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنويع المنتج السياحي وعدم الاقتصار على السياحة الشاطئية فقط.

وقال: "نريد أن يرتفع متوسط إنفاق السائح في مصر من 1000 دولار إلى 2000 دولار، من خلال منتج جديد يدمج السياحة الترفيهية مع السياحة الثقافية".

التركيز على شرق آسيا والمتحف الكبير

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تستهدف جذب المزيد من السياح من دول شرق آسيا، نظرًا لارتفاع معدلات إنفاقهم، مشددًا على أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون رافعة مهمة لجذب أعداد أكبر من السياح.

واختتم: "إذا استمرت الأوضاع الإقليمية مستقرة، فإن عام 2025 سيشهد نتائج مفرحة جدًا لقطاع السياحة المصري".

