أخبار مصر

العمل: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل
أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الأحد، أن يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بدلا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأصدرت وزارة العمل اليوم الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وحرصًا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة قطاعات الدولة تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية منها

 وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات – كلٌ في حدود اختصاصه – بنشر أحكام الكتاب والعمل بمقتضاها ووضعها موضع التنفيذ في مواقع العمل والإنتاج.

وتقدَّم وزير العمل بأسمى التهاني إلى عمال وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله أن يعيدها على الوطن بمزيد من الأمن والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

