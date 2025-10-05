الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الصحة: لا رصد لحالات انتشار نواقل الأمراض مع ارتفاع منسوب النيل

أعمال الرصد
أعمال الرصد
كثفت وزارة الصحة والسكان، توفير الخدمات الطبية والإجراءات الوقائية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في عدد من قرى محافظة المنوفية.

الموقف الميداني الناتج عن ارتفاع منسوب المياه

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الوزارة تتابع عن كثب الموقف الميداني الناتج عن ارتفاع منسوب المياه، وما يترتب عليه من تسرب المياه إلى بعض أراضي طرح النهر، مشيرًا إلى دفع عيادتين متنقلتين مجهزتين بجميع الأدوية الأساسية، لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لسكان المناطق المتضررة.

وأكد «عبد الغفار» تكثيف الخدمات الطبية المقدمة من خلال وحدة صحة «سبك الأحد» بإدارة أشمون الطبية، والتي تم تطويرها وتشغيلها خلال الشهر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتشمل هذه الخدمات (الطوارئ، وطب الأسرة، والنساء، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والصحة الإنجابية، والمبادرات الصحية، والمشورة، والتطعيمات، والسمعيات)، بالإضافة إلى الصيدلية والمعمل.

وأضاف أن أعمال المكافحة والترصد شملت مناطق (مركز منوف بقرية جزي، ومركز أشمون بقرية دلهمو، ومركز السادات بجزيرة أبو نشابة وجزيرة أبو دوود)، من خلال نشر أعداد كبيرة من فرق الترصد التابعة لإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، للتصدي لنواقل الأمراض وعلى رأسها البعوض.

الالتهاب دفاع مناعي يتحول إلى خطر مزمن على الصحة

الصحة تعلن ضوابط الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وشدد المتحدث الرسمي على عدم رصد أي بؤر لانتشار  نواقل الأمراض حتى الآن، مشيرًا إلى جاهزية الفرق الميدانية للتدخل الفوري إذا استدعت النتائج ذلك، ضمانًا لسلامة وصحة المواطنين، مؤكدا أن الوزارة تواصل التوسع في أعمال الترصد بمختلف المحافظات، في إطار نهجها الوقائي للحماية من الأمراض المنقولة.

