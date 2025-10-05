الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الصحة: افتتاح مستشفى رأس البر المركزي بعد تطويره أكتوبر الجاري

د.محمد الطيب نائب
د.محمد الطيب نائب وزير الصحة، فيتو

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفيات جراحات اليوم الواحد، ورأس البر المركزي، ودمياط التخصصي في ختام جولته التفقدية بمحافظة دمياط، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية.

المرور الميداني على المنشآت الصحية ورفع كفاءتها

 

تأتي الزيارة تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمرور الميداني على المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، استعدادًا لدخول محافظة دمياط ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نائب الوزير حرص خلال الجولة على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والداخلي، والغسيل الكلوي، والعمليات، والمعمل، والأشعة، والصيدلية، بالإضافة إلى الاطلاع على مستوى التجهيزات الطبية وسير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة الحالة الفنية للأجهزة وجاهزيتها لتقديم الخدمات بجودة عالية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى انتهاء تطوير مستشفى رأس البر المركزي، وتشغيله تجريبيًا منذ أول أغسطس الماضي، تمهيدًا للافتتاح الفعلي خلال شهر أكتوبر الجاري. وأكد نائب الوزير أن المستشفى يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في دمياط، لما يمتلكه من تجهيزات حديثة وإمكانات طبية متطورة تخدم أهالي المحافظة والمناطق المجاورة.

وقال المتحدث الرسمي: إن نائب الوزير حرص خلال الجولة على الاستماع إلى آراء المرضى واحتياجاتهم، في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشيدًا بمستوى الخدمات داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتجهيزاته الفنية والطبية، وجهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم الرعاية للمواطنين، مضيفا أن الوزارة تضع هدف تحسين تجربة المريض في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

كفاءة تقديم الخدمات الطبية

 

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار إلى إشادة الدكتور محمد الطيب بالموقع الجغرافي لمستشفى دمياط التخصصي، الذي يُسهّل وصول المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل للموقع والبنية التحتية بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات الطبية، كما وجه بإعادة تخطيط المستشفى بالكامل لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والإمكانيات المتاحة، مما يساهم في تحسين تجربة المريض وتوفير رعاية صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور محمد الطيب أن مستشفى دمياط التخصصي يُعد من الصروح الطبية المهمة بالمحافظة، ويُمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الرعاية الصحية؛ مشيرًا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى عقد نائب الوزير اجتماعًا مع مرافقيه عقب انتهاء الجولة، لمناقشة خطة التطوير ورفع الكفاءة الفنية والبشرية، بما يتماشى مع متطلبات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجه بتحديث نظم الميكنة والتحول الرقمي لربط المستشفى إلكترونيًا ضمن الشبكة القومية للمنشآت الصحية.

الصحة: لا رصد لحالات انتشار نواقل الأمراض مع ارتفاع منسوب النيل

الالتهاب دفاع مناعي يتحول إلى خطر مزمن على الصحة

رافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط الدكتور محمد الغباشي، مدير ادارة القوافل العلاجية بالوزارة.

