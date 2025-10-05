سؤال برلماني بشأن إطلاق حملة قومية عاجلة لترشيد المياه واستخدام الري الحديث

تقدَّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍّ من وزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية، بشأن إطلاق حملة قومية كبرى لترشيد استخدامات مياه الشرب والري والتوسع في أساليب الري الحديثة.

زيادة الاحتياجات السكانية

وأكد "أمين" أن مصر تواجه تحديًا مائيًا كبيرًا في ظل ثبات حصة البلاد من مياه النيل وزيادة الاحتياجات السكانية والزراعية، مشددًا على أن ترشيد استخدامات المياه لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة وطنية للحفاظ على الأمن المائي والغذائي.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأراضي الزراعية لا تزال تعتمد على أساليب الري التقليدية ذات الفاقد الكبير، وهو ما يستنزف الموارد المائية ويهدد مستقبل الزراعة المصرية.

تغيير سلوكيات المواطنين

وتساءل النائب أشرف أمين قائلا: لماذا لم تُطلق الحكومة حتى الآن حملة قومية شاملة لتغيير سلوكيات المواطنين في استخدام مياه الشرب والري؟! وما هي خطة الدولة للتوسع الفعلي في أساليب الري الحديثة في الأراضي القديمة قبل الجديدة؟! وأين دور وزارات التنمية المحلية والزراعة والري في توعية المزارعين بشكل عملي وتقديم حوافز للتحول للري الحديث؟!

إلزام المشروعات الزراعية الجديدة

وتساءل: متى سيتم إلزام المشروعات الزراعية الجديدة باستخدام تقنيات الري الذكي ووقف الهدر في المياه؟! مطالبًا بإطلاق حملة إعلامية وتوعوية قومية تشترك فيها الوزارات المعنية بالتعاون مع الإعلام والمساجد والكنائس والمدارس لترشيد استهلاك المياه وتقديم دعم حكومي مباشر أو قروض ميسرة للمزارعين للتحول إلى نظم الري الحديثة (تنقيط – رش – ري ذكي) وتخصيص حوافز وإعفاءات ضريبية للمزارع الذي يطبق أساليب الري الحديثة.

إرشاد مائي وزراعي في القرى

كما طالب النائب أشرف أمين بإنشاء وحدات إرشاد مائي وزراعي في القرى لمتابعة المزارعين وتقديم الدعم الفني المستمر مع التوسع في مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة لري الأراضي الزراعية غير المخصصة للمحاصيل الغذائية مؤكدًا الأهمية الكبيرة لتنفيذ هذه المطالب لترشيد استخدامات مياه الشرب والرى معًا.

