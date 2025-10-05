مظاهرة حب في حفل الزفاف

هاني رمزي واحدٌ من الفنانين الجادين، ملتزم في حياته المهنية وحياته الخاصة، قد لا تجد شيئًا مثيرًا ينشر عنه أو منه، وما يدور حول حياته الخاصة قد لا يجاوز المشاركة المجتمعية التي وضع نفسه وأسرته فيها منذ فترة طويلة، يقود العائلة المستشار أمير رمزي رجل القضاء.

في عائلة آل رمزي تنويعاتٌ مثيرة من رجال القضاء الواقف إلى رجال قضاء المنصة إلى الفنان الذي وضع لاسمه وزنًا مهمًّا في عالم الفن والمسرح والسينما، ويأتي الجيل الجديد بتنويعات متباينة، حيث يقفز الشباب إلى مناطق أكثر رحابةً في عالم يموج بالجديد والمتجدد.

دعاني الصديق هاني رمزي إلى حضور حفل زفاف ابنه شادي على الآنسة ميرنا سامي بكنيسة القديس أبو سيفين والأنبا مقار بالتجمع، في قاعة زاهية، أنيقة، تحفل بفنون رائعة كانت مراسم الزواج، وبعدها حفل استقبال بقاعة أكثر أناقة بنفس الكنيسة.

الحضور وزراء وسفراء وفنانون وصحفيون وكُتَّاب ورجال أعمال وشخصيات عامة ولفيف من الناس، تراهم كأنهم جميعًا أصحاب الفرح. اتسم الحفل بالبساطة والأناقة، من دون صخب أو خروج عن المألوف. كان الحضور قريبًا من رؤوس العائلة الكبار إيهاب رمزي المحامي الكبير، والمستشار أمير رمزي، والفنان هاني رمزي.

ولآل رمزى أيدٍ بيضاء في ملف غزة، حيث شاركوا مع المجتمع المدني في تخفيف العبء عن أهلنا في القطاع المنكوب، بمشاركات غذائية ودوائية ولوجستيات مهمة، لجعل الحياة قائمة في واحدة من أكثر مناطق العالم خطرًا، ولهم باع طويل في العمل الأهلي.

أنشأ آل رمزي واحدة من أهم المستشفيات بالمنيا من خلال جمعية “راعي مصر” التي أنشأوها وحققت نجاحات كبيرة. تتواصل “راعي مصر” مع المصريين العاملين بالخارج، وتقيم علاقات وطيدة في عدة عواصم غربية وفي كندا وأستراليا، وتقيم حفلات من أجل استمرار تواصلهم مع الوطن.

المستشفى الذي أقامته “راعي مصر” طالته يد الكنيسة وبدأت في إدارته، على الرغم من أن “راعي مصر” كانت قد وضعت له خطط تطوير وإدارة على أعلى مستوى. المهم أن “راعي مصر” بقيادة آل رمزى لم تتوقف كثيرًا عند سيطرة الكنيسة على المستشفى، وبدأت في أنشطة أخرى أكثر قربًا من بسطاء مصر.

أقاموا بيوتًا للمعوذين في صعيد مصر، وطوروا منازل لم تكن تصلح لسكنى الآدميين، وتوالت أنشطتهم الطبية في قرى قد لا يتصور البعض طرق الوصول إليها، اصطحبوا معهم فنانين كبارًا وصحفيين وكُتَّابًا، واستطاعوا أن يبنوا أملًا جديدًا في مناطق التهميش بصعيد مصر.

حفل زفاف شادي هاني رمزي كان بمثابة مظاهرة في حب هذه العائلة التي لم تنكفئ على ذاتها، وبسطت كل أفكارها من أجل الآخرين.. مبروك لهاني هذا الحب الجارف من الناس في مصر.

