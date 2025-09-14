من القرارات الجريئة التي أصدرها أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عودة كتاب مجلة الإذاعة والتليفزيون الذي غاب عنا منذ سنوات عديدة، آخر كتاب صدر عن المجلة حمل رقم 89 وكان ذلك منذ فترة طويلة، وما وصلني منذ يومين هو العدد الجديد الذي يحمل رقم 90 تحت عنوان: إسلام بلا أحزاب، للراحل العظيم الأستاذ رجاء النقاش.



وجرأة القرار أنه يأتي بينما آخرون ينسحبون من سوق الكتاب، وأيضا بعد أن ظن البعض أن ماسبيرو قد تعثر وفي طريق نهايته، ولذا جاء عنوان السلسلة في ثوبها الجديد تحت عنوان “كتاب ماسبيرو” تأكيدا على العودة التي يقودها الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.



النسخة أنيقة، حمل غلافها صورة ذهنية رصينة لكاتب رصين من عصر الريادة، وعنوان لا يزال حلما إسلاميا، وقد جاء من كاتب تنويري له إسهاماته البارزة في عالم الأدب والفكر والصحافة، وهو عودة حميدة للسلسلة التي افتقدها القارئ المصري والعربي لسنوات طويلة.



الزميل الكاتب الصحفي المتأنق خالد حنفي أحد رموز الصحافة المصرية وواحد من المخلصين لها ولقيمها، أشرف مع أسرة تحرير المجلة التي تضم عددا كبيرا من الكتاب والأدباء المتميزين أسهموا في إخراج الكتاب إلى القارئ العربي في صورة مبهرة وإخراج متميز.



عودة كتاب ماسبيرو قضية تتعدى الرمزية إلى العمل على الواقع فيما تحدثت فيه القيادة السياسية من ضرورة عودة الدور الثقافي المصري لمحيطه العربي، كما كان دوما في طليعة الأدوار الثقافية المؤثرة، وهو ترجمة واقعية للمحور الذي تحدث عنه الرئيس السيسي أكثر من مرة.



وسلسلة كتاب المجلة العتيقة حملت عناوين مهمة لكتاب لهم وزنهم من رواد الأدب والفن والمسرح والشعر، من أمثال فاروق شوشة والشعر الملهم الكبير صلاح عبد الصبور والكاتب الصحفي الكبير محمود عوض ومحمد عبد الحليم عبد الله وغيرهم من أساطين الفكر العربي.



وعودة السلسلة في ثوبها الجديد أمل ينير الطريق أمام الأجيال الجديدة، تأكيدا على دور الكتاب في الإسهام الثقافي والحضاري في ظل تدني المطروح على العامة، من أنماط ثقافية هشة عبر وسائط جديدة عابرة للحدود، وأملي أن يتولى الصديق خالد حنفي مهمة طرح الكتاب عبر وسائل التوزيع الإلكترونية الجديدة، وصولا إلى القارئ العربي في كل مكان، وعودة للإسهام المصري كقوة ناعمة تضاف إلى رصيد مصر في واحدة من أعقد المراحل التي نحياها.

تحية من القلب إلى كل من أسهم في عودة كتاب ماسبيرو، وتحية من القلب إلى المؤمنين بإمكانية عودة الدور المصري إلى سابق عهده، خصوصا وأننا لا نزال نملك الكثير من الأدوات التي تعطلت بفعل فاعل، ويمكن عودتها بقرارات وإرادة مصرية خالصة.

