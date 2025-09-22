تغيير بطعم الود في اليوم السابع

منذ أيام جرت عملية تسليم وتسلم لمواقع وظيفية مهمة بمؤسسة اليوم السابع، الإيجابي فيها أنها جرت وفق تقاليد محترمة، اعتلت زميلتنا علا الشافعي هرم الإدارة وتولى زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم منصب رئيس التحرير، وتفرغ الصديق العزيز أكرم القصاص للكتابة التي يعشقها وشغلته عنها عمليات إدارية معقدة.



احتفالية داخل صالة التحرير نقلت واقعا لأجيال جديدة تؤمن بأن التغيير سنة الحياة، وأن القادم لابد وأن يكون أفضل وأن المتقدمين من قبل أدوا ما عليهم، وعليهم أن يفسحوا الطريق لجيل جديد، ميزة ما جرى أن أكرم وعلا وعبد الفتاح أبناء تجربة واحدة قدمها للحياة الصحفية الصديق خالد صلاح وبذل فيها جهدا سيبقى طالما بقيت اليوم السابع.



عن الصديق أكرم القصاص أقول إنك أمام كاتب من طراز فريد له إطلالات مدهشة في عالم الكتابة وهو صاحب جملة رشيقة، معبرة، رصينة، وهو منذ أن عمل بالصحافة في دولاب المعارضة كان رصينا إلى حد الدهشة، وكان من المؤمنين بأن المعلومة هي السيد ولم يكن من "الهتّافين أو الشتّامين" أبدا.



انتقل أكرم لفترة من حياته للعمل بمؤسسات خليجية وكان له فيها علامة بارزة، وعندما عاد فتح خالد صلاح أمامه بيتا واسعا، تحمل المسئولية وكان خالد محظوظا برفاق من جيل جاء على رأسهم أستاذنا الرائع سعيد الشحات الكاتب المتأنق والمثالي في أدائه المهني والإنساني.



أما عبد الفتاح عبد المنعم فإنه الأجدر بالوصول إلى قمة الهرم التحريري في مؤسسة منحها جل حياته، وقدم فيها نموذجا إداريا ومهنيا متميزا، ودون صخب شق طريقه في بلاط صاحبة الجلالة، وشخصيا أرى إن لديه ما يقدمه لليوم السابع، وأتصور أن لديه حلما أتمنى أن يطاوعه زملاؤه في دولاب العمل للوصول إلى نتائج تطال موهبته الصحفية.



علا الشافعى واحدة من جيل عاش الصحافة الورقية بكل تفاصيلها الرصينة واستطاعت أن تقدم نفسها كرئيس تحرير قاد المسيرة وفق ظروف محيطة، أعتقد أنها صعبة، وأظن وأغلب الظن ليس إثما أن لديها وفي جعبتها الكثير مما يمكن أن تقدمه في إدارة السفينة.. تحية لزملائي وأصدقائي الذين قدموا صورة مشرفة لعملية تسليم وتسلم أقل ما توصف به أنها راقية.

