عمان.. ملاذ سياحي أكثر تنوعا

دعاني السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إلى مؤتمر حول السياحة في عمان، أقيم بالسفارة وحضره عدد كبير من المهتمين بالشأن السياحي، قيادات العمل الميداني بوزارة التراث والسياحة العمانية، وممثل عن شركة الطيران العمانية وعدد من شركات السياحة المصرية.



لسنوات كنت ضيفا سنويا على السلطنة، وقد تجولت فيها شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وكنت أندهش كثيرا لعدم إيلاء الملف السياحي نفس القدر الذي تحظى به أنشطة اقتصادية أخرى، إذ إن المقاصد السياحية التي تزخر بها السلطنة أكبر من أن تحصى على أن الانسان فيها هو الكنز الأعلى قيمة.



أولت السلطنة مع تجربتها النهضوية منذ بدء السبعينيات والتي قادها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، معتمدا على كافة أطراف العملية التنموية، والتي وضع فيها الإنسان العماني في قلب التجربة، أنشأ المدارس والجامعات وإهتم بالصحة ووضع الهوية في موضعها الصحيح، وسط عالم تسقط فيه الحدود المتعارف عليها وتذوب فيه الهويات ويختلط الحابل بالنابل.



ولدى السلطنة بنية تحتية سياحية قادرة على الإيفاء بمتطلبات السوق القادم إليها، بعد أن حققت أربعة ملايين سائح في العام الماضي، ووصل فيها نسبة إسهام القطاع في الناتج القومي رقما مهما، حيث تخطط السلطنة للوصول به إلى أكثر من 5٪ بحلول العام 2030م.



التنوع الذي تحظى به أرض السلطنة يقفز بك إلى شتى الألوان والأنواع في الأنشطة السياحية، بدءا من تاريخ عريق مزين بالحصون والقلاع القديمة، والآثار التي صنعها العمانيون على مدار تاريخهم العريق، في بقعة لم يكن فيها من عناصر الدولة الكبرى إلا السلطنة.



شواطئ مدهشة، وجزر غنية بمشاهد طبيعية وخيرات وافرة، واهتمام بيلغ قمته في الحفاظ على ما تحظى به السلطنة، وفق تخطيط كان هو السبّاق في محيطه، دار للأوبرا هي الأقدم في الخليج، مراكز تراثية تعمل على حفظ التراث وتنشيطه وإحيائه.



السياحة الترفيهية في صلالة جنة الله في الأرض يمكنه وحده جذب الخليج بأكمله، إذ تتوافق العادات والقيم مع المنظومة الخليجية، باعتبارها قلب الخليج وأصله، إضافة إلى مناخ بديع ومساحات خضراء تأخذ قلوب الناظرين، ومحيط إنساني أكثر من رائع.



عدد السياح المصريين إلى السلطنة في العام الماضي وصل إلى خمسة وسبعين ألفا يمكن مضاعفتها بأرقام خيالية، فالمصريون تربطهم علاقات ود وحب، نتجت عن مواقف تاريخية للسلطنة مع مصر وقت الحرب ووقت السلم، اضف إلى ذلك أن السفر إلى عمان تجربة ثقافية وترفيهية وإنسانية قلما تتكرر، وهو ما دعا السفير والقائمين على الأمر إلى إقامة مؤتمرهم في قلب القاهرة.

لا أقول إن شهادتي مجروحة في السلطنة وأهلها، فهي الدولة التي تخطفك من أول زيارة وتسكن فيك وتبقى حية في الذاكرة، بشر تراهم منك، وبعيدا عن المواقف العظيمة التي قدمتها السلطنة لمصر فإن تاريخا مشتركا يمتد إلى التاريخ الفرعوني كان بيننا، نعم كانت بيننا وبينهم حكايات وستستمر بحكم الحضارة التي تشاركنا في وضع لبناتها للإنسانية معا.

