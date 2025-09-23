في الوقت الذي ظلت فيه مصر تدافع عن نفسها أمام هجمات إعلامية غير مبررة حول موقفها مما يحدث في غزة، كانت هناك دول قد غابت تماما عن المشهد الدامي، واختفت في ظل تطاول صهيوني على عاصمة عربية، لدرجة أن هناك من تراهم وهم يسيرون في خيلاء وكأنهم حملة السيف في مواجهة أعداء الأمة لم نسمع لهم صوتا عندما دق الخطر أبواب إقليمهم المحتل بقوى دولية.



قالت مصر كلمتها في القمة العربية الإسلامية بوضوح ودون خوف أو رهبة أو تردد، وحذر الرئيس السيسي من خطر داهم يطال العواصم العربية الواحدة تلو الأخرى، جراء عدم وجود قوة عسكرية تحميه، صفق الحضور دون أن يتعدى تصفيقهم حدود مسامعهم.



انكفأ بعضهم على ذاته وبحث عن طريق آخر يستمد منه الحماية بعد أن فهموا الدرس جيدا، وأيقنوا أن القوات الأمريكية على أراضيهم ليست إلا قوة احتلال صهيوني، أسهمت وساعدت طائرات العدو الصهيوني وهو يقصف بيوتا مدنية في الدوحة، أحد العواصم التي كانت تظن أنها تحت الحماية الأمريكية.



وظل موقف مصر ثابتا رغم محاولات النيل منها، وظل الدبلوماسي المصري قائما على حماية الحق الفلسطيني، ومخاطبا الغرب والشرق بضرورة حماية الشعب الصامد على أرضه، وطالتنا التهديدات من قلب الأرض المحتلة، وعلى ألسنة قادة الاحتلال، غير أننا لم نعبأ فالدول الثابتة، القادرة، القوية، لا تخيفها التهديدات.



ورغم أن لنا جيشا ولنا درعا وسيفا كما قال السادات قولته المشهورة فإننا لم نستخدم ذلك تهديدا إلا لمن يتصور أنه يستطيع النيل منها، واستمر الموقف المصري على عهده بالقضية الأم، هرب آخرون وتواروا، هرب من أداروا معاركهم ضد الموقف المصري ولم نر لهم إطلالة في قول الحق.



وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر كلمة قوية حول موقف مصر الرافض لاستمرار الحرب والتهجير، وقفز على الوضع الراهن إلى الدعوة إلى إعادة إعمار غزة مع بقاء شعبها على الأرض مهما كانت الظروف.



إن مصر التي قاتلت وضحت بقوتها وبأبنائها وباستقرارها هي بيت القضية، وهي المقصد، والقصد، وهي الهدف من كل حرب يقودها العدو، وهي القادرة، وهي الواعية، وهي التي بدا للجميع وضوح رؤيتها وثبات موقفها مهما كانت ظروفها الداخلية.



إن الأموال لا تصنع دولا، والقوة الغاشمة لا تهدد إلا الضعفاء والهيمنة والجبروت والقتل والتدمير لا تهزم إرادة أبدا، إن الهزيمة تسكن نفوس الضعفاء مهما كانت جيوبهم مملوءة بالمال.

