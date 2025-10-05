ضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها في أسوان (صور)

وجه اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بضرورة تكثيف جهود الرقابة التموينية على مداخل ومخارج المحافظة لضبط أى مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، فضلًا عن مواصلة الحملات المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية للاطمئنان على جودة وسلامة المنتجات من المعروضات والسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة، وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المخفضة دون أى مغالاة.

ضبط سيارة محملة بـ5 أطنان دقيق

وفى هذا الإطار نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بالتنسيق مع إدارة التموين بإدفو فى ضبط سيارة شاسية تحمل ألواح معدنية رقم ( 3635 ص وط ) محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم تصل لنحو 5 أطنان.

وتشمل 100 شيكارة وزن 50 كيلو للواحدة منها قبل تهريبها، حيث كانت السيارة متجهة من قرية النزل إلى ناحية الجنوب بمركز كوم أمبو، وتم عمل كمين لضبطها أمام نقطة الشرطة بمدينة الرديسية، وعمل محضر جنحة رقم (16178 جنح إدفو لسنة 2025 ) ضد صاحب السيارة، وحاليًا فى انتظار قرار النيابة العامة فى الواقعة.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية، واستهدفت المرور والتفتيش على المحال التجارية والمخابز بنطاق المدينة، وتم مراجعة رخص هذه الأنشطة والشهادات الصحية، فضلًا عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان الأسعار، وتم التأكد من توافر الكميات الكافية من السلع الغذائية الأساسية لبيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة.

