يحتضن ملعب "جيتك كوميونيتي ستاديوم" مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويغيب النجم المصري عمر مرموش عن مانشستر سيتي، بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب مصر خلال مباراة بوركينا فاسو سبتمبر الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، سافينيو.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وذلك قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 10 نقاط حيث يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

