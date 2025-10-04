محافظ الدقهلية عن ذكرى نصر أكتوبر: نجدد العهد على مواصلة خدمة المواطنين

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إنه يحيي الذكرى المجيدة الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ذكرى العزة والكرامة، مضيفا: “نجدد العهد على مواصلة العمل الجاد لخدمة المواطن والارتقاء بجودة حياته، ونسأل المولى عز وجل أن يعيدها علينا بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ويديم عليها النصر والعزة والتقدم”.

وأرسل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في البرقية: “يسرني ويشرفني - بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الدقهلية، أن أرفع إلى أسمى آيات التهنئة بمناسبة الذكرى المجيدة الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ذكرى العزة والكرامة، التي جسد فيها رجال قواتنا المسلحة أرقى معاني التضحية والانضباط وحسن التخطيط، فصنعوا عبورًا أعاد للوطن عزته ورسخ عقيدة أن قوة مصر هي التي تحمي السلام وتصونه.. دمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما، وليتحقق لشعب مصر العزيز بكم ومعكم مزيد من الازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام ومصر بخير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.