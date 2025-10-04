السبت 04 أكتوبر 2025
محافظ الدقهلية عن ذكرى نصر أكتوبر: نجدد العهد على مواصلة خدمة المواطنين

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إنه يحيي الذكرى المجيدة الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ذكرى العزة والكرامة، مضيفا: “نجدد العهد على مواصلة العمل الجاد لخدمة المواطن والارتقاء بجودة حياته، ونسأل المولى عز وجل أن يعيدها علينا بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ويديم عليها النصر والعزة والتقدم”.

وأرسل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في البرقية: “يسرني ويشرفني - بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الدقهلية، أن أرفع إلى  أسمى آيات التهنئة بمناسبة الذكرى المجيدة الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ذكرى العزة والكرامة، التي جسد فيها رجال قواتنا المسلحة أرقى معاني التضحية والانضباط وحسن التخطيط، فصنعوا عبورًا أعاد للوطن عزته ورسخ عقيدة أن قوة مصر هي التي تحمي السلام وتصونه..  دمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما، وليتحقق لشعب مصر العزيز بكم ومعكم مزيد من الازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام ومصر بخير”. 

