كواليس غياب أحمد رضا عن الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

 قال مصدر داخل الأهلي إن غياب أحمد رضا لاعب الأهلي عن قائمة فريق الكرة التي تستعد لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية الليلة في الدوري، جاء بسبب شكوي اللاعب من آلام عضلية دفعت الجهاز الفني لاستبعاد اللاعب من الحسابات الفنية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

