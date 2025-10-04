موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة كهرباء الإسماعيلية

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس السادسة والنصف مساء اليوم، موعدا لوصول حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة كهرباء الإسماعيلية باستاد المقاولون العرب استعدادا لمباراة الفريقين المرتقبة الليلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة 8 مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.