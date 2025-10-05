الأحد 05 أكتوبر 2025
موقف محمد شكري من تدعيم الأهلي في رحلة بوروندي

محمد شكري، فيتو
قال مصدر داخل الأهلي: إن محمد شكري الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في رحلة بورندي المقبلة لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

