الأحد 05 أكتوبر 2025
ضغوط الإصابات تدفع الأهلي لإعادة تقييم الجهاز البدني

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمة الأحمال البدنية التي يعاني منها لاعبي الفريق بعد توالي الإصابات العضلية مؤخرا.

ويبحث الأهلي إقالة مخطط الأحمال البدنية بالفريق عبد الرحمن عيسى، ولكن هذا الأمر يتصدى له عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي والذي يرفض تماما رحيل مخطط الأحمال البدنية، رغم قناعة أكثر من عضو بالجهاز الفني وأيضا مسئولي قطاع الكرة بالنادي الأهلي بضرورة رحيله بسبب كثرة الإصابات العضلية. 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز عريض على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

الجريدة الرسمية
