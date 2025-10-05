الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد رباعية كهرباء الإسماعيلية

الأهلي وكهرباء الإسماعيلية
الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز عريض على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-26.


موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي

طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم أمام كهرباء الإسماعيلية

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

مشهد هز القلوب، لحظة وفاة معتمر مصري بين يدي نجله بالصفا والمروة (فيديو)

سلام الشهيد يزين احتفالات أكتوبر، السيسي يصافح قدامى قادة حرب النصر

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

ارتفاع منسوب النيل كشف أزمة المعديات، سائقو أشمون: افتحوا الإقليمي ولو هيموت كل يوم مليون (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads