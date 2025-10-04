السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حركة تغييرات جديدة بالبترول: شومان لجنوب الوادي وعاطف نائبا لرئيس هيئة البترول

البترول،فيتو
البترول،فيتو
ads

في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة في مواقع قيادية جديدة للإسهام في تحقيق أهداف استراتيجية عمل الوزارة، أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قرارين بتكليف قيادتين جديدتين بكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وجاءت القرارات علي النحو التالي:

تعيين الدكتور محاسب محمد احمد عاطف نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

والمحاسب ناصر شومان نائبًا لرئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المحاسب ناصر شومان تجارة الخارجية شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وزير البترول والثروة

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

بعد تدهور النتائج، مجلس الزمالك يطالب جون إدوارد بإقالة يانيك فيريرا

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

بكاء حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة أمام كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

عناوين معامل تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

كيف يعامل الإنسان مع من أساء إليه؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تبدأ غدا، الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads