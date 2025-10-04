حركة تغييرات جديدة بالبترول: شومان لجنوب الوادي وعاطف نائبا لرئيس هيئة البترول

في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة في مواقع قيادية جديدة للإسهام في تحقيق أهداف استراتيجية عمل الوزارة، أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قرارين بتكليف قيادتين جديدتين بكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وجاءت القرارات علي النحو التالي:

تعيين الدكتور محاسب محمد احمد عاطف نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

والمحاسب ناصر شومان نائبًا لرئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

