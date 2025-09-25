تحت شعار حماية الإنسان، وزير البترول يشهد فعاليات يوم السلامة والصحة المهنية والبيئة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات يوم السلامة والصحة المهنية والبيئة 2025 في دورته الخامسة تحت شعار "حماية الإنسان والكوكب من خلال القيادة المستدامة"، والذي نظمته الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الوزير وبالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية.

حضر الفعاليات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وجويدو بروسكو رئيس عمليات الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط والمهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إلى جانب قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المصرية والشركات الأجنبية من شركاء النجاح والاستثمار إلى جانب مشاركة العاملين عبر الفيديو كونفرانس في 10 من مواقع العمل بحقول الإنتاج والحفر ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والغاز ومستودعات شحن وتوزيع الوقود ومجمعات الغاز المسال والتعدين باعتبارهم الطرف الأصيل في منظومة العمل.

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على أنه لا يمكن تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بدون تحقيق مبادئ السلامة والتي تمكننا من حماية العاملين، وجذب الاستثمارات، واستمرار الإنتاج، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تتضمن ست محاور، من بينها محور السلامة، إلا أن هذا المحور هو حجر الزاوية لنجاح باقي المحاور الأخرى.

ووجه الوزير الشكر لجميع العاملين في المواقع البترولية الذين يواصلون العمل على مدار الساعة، مثمّنًا تضحياتهم في العمل لضمان استمرار إمدادات الطاقة لمصر، مؤكدا علي أهمية التواجد الميداني للقيادات مع فرق العمل في الحقول، كما وجه رسالة تقدير لشركة إيني وجميع شركاء النجاح على العمل التكاملي المثمر في مجال الانتاج والالتزام المشترك بالحفاظ على سلامة العنصر البشري الذي يعد أساس نجاح القطاع، مؤكدًا أن نجاح الشركاء هو نجاح للوزارة أيضًا.

من جانبه أكد المهندس يس محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن يوم السلامة يمثل مرآة تعكس رؤية قطاع البترول والتزامه بأن تكون السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة قيمًا ثابتة تحكم كل مشروع وكل قرار.

ضمان أمن الطاقة

وأوضح أن التحديات العالمية الراهنة من تغير مناخي وضمان أمن الطاقة والتحولات التكنولوجية المتسارعة، تجعل السلامة والبيئة ركنًا أساسيًا لأي استراتيجية عمل، لافتًا إلى أن القطاع يعمل على ترسيخ السلامة كثقافة متأصلة وليست إجراءً إداريًا.

*كما تم الإعلان عن اطلاق الوزارة مبادرتين لتعزيز الوعي بالسلامة والحفاظ على العاملين وهما مبادرة "العودة إلى الأساسيات" لترسيخ الالتزام بمعدات الوقاية وضوابط السلامة وجعل "السلامة أولًا" أسلوب حياة، ومبادرة "واجب الرعاية" لتوسيع المسئوليات خارج مواقع العمل لتشمل البيوت والطرق والمجتمع، بما يبني ثقافة للسلامة تحافظ على الأسر والأبناء.*

وأكد السيد جويدو بروسكو رئيس عمليات الموارد الطبيعية لشركة إيني الإيطالية أن الالتزام الصارم بإجراءات السلامة يمثل واجبًا أخلاقيًا راسخًا يتجاوز كونه مجرد شعار، وهو الأساس لحماية البشر، والأصول، والبيئة على حد سواء.

وشدد بروسكو على الأهمية القصوى لبناء المهارات وزيادة الوعي بين العاملين والمقاولين وكل الأطراف المعنية بمنظومة الطاقة.

ولفت بروسكو إلى نموذج التعاون والتكامل الناجح مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية، والذي تجسد في إنشاء مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد. كما أعلن عن خطط لتكرار هذه التجربة الرائدة في محافظتي مطروح ودمياط، بهدف إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل.

و في سياقه أشاد فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني الإيطالية في مصر بتعاون وزارة البترول والثروة المعدنية مع الشركة في تنظيم هذا الحدث الذي يعكس التزامًا مشتركًا بالسلامة، واستعرض الركائز الأساسية لخطة إيني لدعم السلامة في مواقع الإنتاج، وأكد أن الشركة عملت على رفع الوعي بأهمية سلامة العمليات في مواقع الإنتاج، والاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج التدريب وتنمية المهارات اللازمة للحفاظ على بيئة عمل إيجابية وآمنة، مع إعطاء أولوية قصوى لبرامج السلامة والصيانة المستمرة والحفاظ على سلامة الأصول والتزام إيني بحماية البيئة وخفض الانبعاثات، مؤكدًا أن إيني تعزز شراكتها مع مصر التي تلعب دورا مهما كمركز إقليمي للطاقة يتنامي دوره مستقبلا.



تكريم شركاء العمل والمتميزين في مجال السلامة

وقام الوزير خلال الفعاليات بتكريم السيد محمد جبران وزير العمل والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة حيث يمثلون شريكا أساسيا لوزارة البترول والثروة المعدنية في جهود حماية الأرواح والممتلكات، كما قام بتكريم عدد من الشركات لأدائها المتميز في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، شملت شركات بتروبكر، والفرعونية للبترول، ورشيد للبترول، وبتروبل، وبتروسيلة، كما تم تقديم جائزة المرأة المتميزة في مجال السلامة إلى المهندسة هند حسن، مدير عام مساعد السلامة والبيئة لشركة أنابيب البترول.

