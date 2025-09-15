وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة خالدة

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن التعاون البنّاء مع الشركاء الأجانب وحزمة المحفزات التى أطلقتها الوزارة ساهمت في تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج باستغلال الإمكانات المتاحة والتكنولوجيات الحديثة، مما أسهم في تجاوز تحديات الصيف، وضمان استقرار الإمدادات، وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تلك الجهود تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز كفاءة التشغيل.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة لشركة خالدة لمناقشة نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، عبر تقنية (الفيديو كوانفرانس)، حيث أشاد الوزير بالجهود المتميزة المبذولة من جانب فريق العمل بشركة خالدة للبترول، مؤكدًا أن الأداء المتميز يعكس التكامل المثمر مع شركة أباتشي.

نجاحات أدت لزيادة الإنتاج

من جانبه، أكد المهندس معتز عاطف، رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول، أن الدعم الكبير من السيد الوزير ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات. وأشار إلى التقدم المحقق في مجالات السلامة والصحة المهنية، مشددًا على أن هذه الإنجازات تمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل بروح الفريق الواحد بالتعاون المثمر مع شركة أباتشي.

كما أوضح أن الشركة نجحت خلال العام المالي 2024 /2025 في دعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإنتاج والاحتياطي وترشيد النفقات، حيث تم تحقيق 23 كشفًا بتروليًا من بينها كشف غرب فيوبس-1X وكشف NUT S-1X، إضافة إلى تجاوز المستهدفات بإنتاج غاز بلغ 514 مليون قدم مكعب يوميًا.

تعاون مشترك بين خالدة وأباتشي

وأكد جريج ماكدانيال النائب الأول لشركة أباتشي للأصول الدولية على أهمية التعاون بين شركة أباتشي والهيئة المصرية العامة للبترول، وما يمكن أن يضيف ذلك من نتائج جيدة لكلا الطرفين.

كما أوضح المهندس براين راديسكي، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة خالدة، أن نمو الإنتاج جاء نتيجة دعم من برنامج حوافز الغاز وتطوير البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الاستدامة والطاقة.

وفى نهاية الجمعية، أعرب المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين في الشركة، موضحًا أن النجاحات المتحققة هي ثمرة العمل الجماعي المخلص مؤكدًا على أن تضافر الجهود بين جميع العاملين يمثل السبيل لاستمرار مسيرة النجاح وتحقيق الأهداف المستقبلية.

