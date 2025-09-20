تعزيز التنافسية الصناعية يتصدر جدول أعمال جهاز تنظيم سوق الغاز

عقد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، اجتماع مجلس إدارته برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث ناقش عددًا من الموضوعات المهمة التي تعكس دوره المتنامي في تطوير السوق وضمان استدامة إمدادات الطاقة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجهاز كل من: المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

سبل تشجيع الاستثمار في البنية التحتية

وفى سياقه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز، أن الاجتماع ناقش سبل تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وكذلك بحث التعديلات على ضوابط التحول إلى المستهلك المؤهل للغاز الطبيعي، بما يمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في التعاقد المباشر مع الموردين.

وأكد الوزير أن هذه الموضوعات تمثل محاور رئيسية في خطط تطوير سوق الغاز، مؤكدا على أن الجهاز يقوم بدور محوري لترسيخ الحوكمة والشفافية ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

